Чернышенко подвел итоги всероссийской олимпиады школьников

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Свыше 4 тысяч ребят стали победителями всероссийской олимпиады школьников 2025-2026 учебного года, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"В финальных состязаниях приняли участие более 8,3 тысячи школьников, а победителями и призерами стали свыше 4 тысяч ребят. Поздравляю каждого с высоким результатом, а учителей, наставников и родителей благодарю за поддержку! Желаю победителям и призерам олимпиады в будущем выбрать верную стратегию развития и применять свои знания на благо страны", – сказал Чернышенко, слова которого приводятся пресс-службой Минпросвещения РФ.
Согласно сообщению, в РФ завершился очередной цикл всероссийской олимпиады школьников 2025-2026 учебного года. В финале олимпиады по 24 общеобразовательным предметам количество участий составило 9 208, что на 397 больше по сравнению с предыдущим годом. В среднем каждый девятый участник выступал сразу по двум предметам.
Победителей и призеров олимпиады поздравили Чернышенко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"В тройку лидеров по числу направленных финалистов вошли Москва, Московская область, Республика Татарстан. При этом география олимпиады не ограничивается этими регионами – с каждым годом она охватывает все больше территорий, и это исключительно важно. Особого внимания заслуживает качественная подготовка юных участников. Среди передовых субъектов РФ по количеству победителей и призеров финала – Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан", – отметил Кравцов, слова которого приводятся в сообщении.
По словам министра просвещения, самой многочисленной в этом году стала олимпиада по информатике, в ней приняли участие 1 226 школьников из 77 регионов страны. Также больше всего школьников приняли участие в олимпиаде по физике, математике и химии.
