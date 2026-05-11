Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко подвел итоги всероссийской олимпиады школьников - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:21 11.05.2026
Чернышенко подвел итоги всероссийской олимпиады школьников

Чернышенко: более четырех тысяч школьников победили на всероссийской олимпиаде

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России завершился очередной цикл всероссийской олимпиады школьников 2025–2026 учебного года.
  • Более 8,3 тысячи школьников приняли участие в финальных состязаниях, а победителями и призерами стали свыше 4 тысяч ребят.
  • Самой многочисленной в этом году стала олимпиада по информатике, в ней приняли участие 1 226 школьников из 77 регионов страны.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Свыше 4 тысяч ребят стали победителями всероссийской олимпиады школьников 2025-2026 учебного года, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"В финальных состязаниях приняли участие более 8,3 тысячи школьников, а победителями и призерами стали свыше 4 тысяч ребят. Поздравляю каждого с высоким результатом, а учителей, наставников и родителей благодарю за поддержку! Желаю победителям и призерам олимпиады в будущем выбрать верную стратегию развития и применять свои знания на благо страны", – сказал Чернышенко, слова которого приводятся пресс-службой Минпросвещения РФ.
Российские школьники завоевали пять золотых и пять серебряных медалей на международной астрономической олимпиаде в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Российские школьники завоевали 10 медалей на олимпиаде в Бангладеш
18 ноября 2025, 16:45
Согласно сообщению, в РФ завершился очередной цикл всероссийской олимпиады школьников 2025-2026 учебного года. В финале олимпиады по 24 общеобразовательным предметам количество участий составило 9 208, что на 397 больше по сравнению с предыдущим годом. В среднем каждый девятый участник выступал сразу по двум предметам.
Победителей и призеров олимпиады поздравили Чернышенко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"В тройку лидеров по числу направленных финалистов вошли Москва, Московская область, Республика Татарстан. При этом география олимпиады не ограничивается этими регионами – с каждым годом она охватывает все больше территорий, и это исключительно важно. Особого внимания заслуживает качественная подготовка юных участников. Среди передовых субъектов РФ по количеству победителей и призеров финала – Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан", – отметил Кравцов, слова которого приводятся в сообщении.
По словам министра просвещения, самой многочисленной в этом году стала олимпиада по информатике, в ней приняли участие 1 226 школьников из 77 регионов страны. Также больше всего школьников приняли участие в олимпиаде по физике, математике и химии.
Российские школьники, завоевавшие шесть золотых медалей Открытой международной астрономической олимпиады - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Российские школьники за год завоевали 115 медалей на олимпиадах
25 декабря 2025, 08:08
 
ОбществоРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Дмитрий ЧернышенкоСергей Кравцов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала