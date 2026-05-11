Чернышенко подвел итоги всероссийской олимпиады школьников

Согласно сообщению, в РФ завершился очередной цикл всероссийской олимпиады школьников 2025-2026 учебного года. В финале олимпиады по 24 общеобразовательным предметам количество участий составило 9 208, что на 397 больше по сравнению с предыдущим годом. В среднем каждый девятый участник выступал сразу по двум предметам.

По словам министра просвещения, самой многочисленной в этом году стала олимпиада по информатике, в ней приняли участие 1 226 школьников из 77 регионов страны. Также больше всего школьников приняли участие в олимпиаде по физике, математике и химии.