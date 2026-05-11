11:32 11.05.2026 (обновлено: 12:35 11.05.2026)
Британия расширила санкции против России

Британия ввела меры против 85 лиц и организаций в рамках санкций против России

© AP Photo / Matt Dunham — Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Великобритания расширила санкции против России.
  • Под ограничения попали 85 лиц и организаций, включая сотрудников российского пиар-агентства, НКО и уполномоченных по правам ребенка в Новосибирской и Херсонской областях.
ЛОНДОН, 11 мая - РИА Новости. Великобритания ввела ограничения против 85 лиц и организаций в рамках санкций против РФ, следует из уведомления британского минфина.
В частности, под ограничения попали ряд сотрудников российского пиар-агентства "агентство социального проектирования", ряд НКО, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко и уполномоченная по правам ребенка в Херсонской области Ирина Кравченко.
Кроме того, санкции были введены против первого заместителя министра образования и науки ЛНР Дмитрия Шевченко.
Под ограничения также попали два европейских СМИ: русскоязычный портал "Говорит Европа" и лондонское издание Euroview Media.
