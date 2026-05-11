Британия расширила санкции против России

© AP Photo / Matt Dunham Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне

ЛОНДОН, 11 мая - РИА Новости. Великобритания ввела ограничения против 85 лиц и организаций в рамках санкций против РФ, следует из уведомления британского минфина.

В частности, под ограничения попали ряд сотрудников российского пиар-агентства "агентство социального проектирования", ряд НКО, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко и уполномоченная по правам ребенка в Херсонской области Ирина Кравченко.

Кроме того, санкции были введены против первого заместителя министра образования и науки ЛНР Дмитрия Шевченко.