ВМС Британии потратят 200 тысяч фунтов на перешив женской формы

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. ВМС Британии подверглись критике за планы потратить до 200 тысяч фунтов стерлингов (около 270 тысяч долларов) из средств налогоплательщиков на перешив женской формы из-за того, что на существующей форме "неуместным образом" расположены пуговицы на груди, сообщает издание Times со ссылкой на внутренний документ.

"Королевский военно-морской флот планирует потратить до 200 тысяч фунтов стерлингов на новую форму для женщин-моряков, поскольку считается, что при нынешнем дизайне "пуговицы расположены неуместно", - пишет издание.

Отмечается, что проблема с пуговицами возникла после того, как в ведомстве заметили, что пуговицы расположены в том же месте, что и соски, и назвали это неуместным.

По данным издания, это решение вызвало критику среди служащих на фоне того, что британским военачальникам ранее было предложено изыскать средства для экономии из-за дефицита оборонных расходов в размере 28 миллиардов фунтов стерлингов в течение следующих четырех лет.