СМИ: в Британии стали нанимать больше временных работников

03:41 11.05.2026
Bloomberg: в Британии стали нанимать больше временных работников

Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британские компании сокращают число постоянных сотрудников и все чаще нанимают людей по временным контрактам.
  • Экономическая нестабильность, вызванная кризисом на Ближнем Востоке, стала причиной изменений в подходах к найму.
  • Эскалация вокруг Ирана привела к блокировке Ормузского пролива и отразилась на уровне экспорта и добычи нефти, что вызвало рост цен на топливо и промышленную продукцию в большинстве стран мира.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Британские компании сокращают число постоянных сотрудников и все чаще нанимают людей по временным контрактам из-за экономической нестабильности, вызванной кризисом на Ближнем Востоке, передает агентство Блумберг со ссылкой на данные конфедерации по найму и трудоустройству.
"Британские работодатели все чаще прибегают к услугам временных работников, адаптируясь к экономической нестабильности, вызванной войной на Ближнем Востоке", - пишет агентство.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
