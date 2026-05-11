ЛОНДОН, 11 мая - РИА Новости. Великобритания в рамках санкций против России ввела ограничения против международного детского лагеря в КНДР "Сондовон", следует из уведомления минфина.
"Международный детский лагерь "Сондовон", - говорится в документе.
Также под ограничения попали Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин", несколько домов ребенка, молодежных центров и детских оздоровительных лагерей, крымский курорт "Солнечная Таврика".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.