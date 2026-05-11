Британия ввела санкции против психиатрической больницы в Крыму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Великобритания включила в очередной пакет антироссийских санкций Клиническую психиатрическую больницу №5 в Крыму.
- Под санкции также попали ряд крымских детских домов, детских оздоровительных лагерей и пансионатов, курорт «Солнечная Таврика» и молодежный центр «Селет-Ак-Барс» в Форосе.
ЛОНДОН, 11 мая - РИА Новости. Великобритания включила в очередной пакет антироссийских санкций Клиническую психиатрическую больницу №5, которая находится в Строгановке Симферопольского района Крыма, следует из уведомления британского минфина.
"ГБУЗРК "КПБ №5", - говорится в документе.
Также под санкции попали ряд крымских детских домов, детских оздоровительных лагерей и пансионатов, курорт "Солнечная Таврика" и молодежный центр "Селет-Ак-Барс" в Форосе.