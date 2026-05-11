Британия внесла Севастопольский госуниверситет в список санкций

ЛОНДОН, 11 мая - РИА Новости. Власти Великобритании внесли Севастопольский государственный университет в список санкций, следует из документа британского минфина.
"ФГАОУ ВО "Севастопольский государственный университет", - говорится в документе.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.