Рейтинг@Mail.ru
"Болонья" вырвала победу в концовке матча Серии А против "Наполи" - РИА Новости Спорт, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:52 11.05.2026
"Болонья" вырвала победу в концовке матча Серии А против "Наполи"

Футболисты "Болоньи" вырвали победу в концовке матча Серии А против "Наполи"

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Болонья» победила «Наполи» в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу со счетом 3:2.
  • Голы в составе «Болоньи» забили Федерико Бернардески, Рикардо Орсолини и Джонатан Роу, который реализовал победный мяч в компенсированное время.
  • «Наполи» с 70 очками остается на втором месте в турнирной таблице Серии А, а «Болонья» с 52 очками занимает восьмую строчку.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. "Наполи" дома проиграл "Болонье" в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Неаполе завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. "Болонья" вела в два мяча, после того как голы на свой счет записали Федерико Бернардески (10-я минута) и Рикардо Орсолини (34), реализовавший 11-метровый удар. "Наполи" ответил голами Джованни Ди Лоренцо (45+2) и Алиссона Сантоса (48). Победный мяч забил Джонатан Роу в компенсированное время (90+1).
"Наполи" (70 очков) занимает второе место в турнирной таблице Серии А. "Болонья" (52) располагается на восьмой строчке.
В предпоследнем туре Серии А "Наполи" в гостях сыграет с "Пизой", а "Болонья" на выезде встретится с "Аталантой" из Бергамо. Даты матчей еще не утверждены.
Ханс-Дитер Флик - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Флик продлит контракт с "Барселоной"
Вчера, 16:18
 
ФутболСпортСерия А (чемпионат Италии по футболу)Федерико БернардескиДжованни Ди ЛоренцоСантосНаполиБолонья
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Д. Фокина
    66
    44
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Ростов
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    3
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Е. Остапенко
    12
    66
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    ЦСКА
    1
    2
  • Теннис
    Завершен
    Э. Мертенс
    М. Андреева
    33
    66
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Рубин
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    P. L. Ruiz
    Д. Медведев
    642
    366
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Болонья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Лидс
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала