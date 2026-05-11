"Болонья" вырвала победу в концовке матча Серии А против "Наполи"

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. "Наполи" дома проиграл "Болонье" в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Неаполе завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. "Болонья" вела в два мяча, после того как голы на свой счет записали Федерико Бернардески (10-я минута) и Рикардо Орсолини (34), реализовавший 11-метровый удар. "Наполи" ответил голами Джованни Ди Лоренцо (45+2) и Алиссона Сантоса (48). Победный мяч забил Джонатан Роу в компенсированное время (90+1).
"Наполи" (70 очков) занимает второе место в турнирной таблице Серии А. "Болонья" (52) располагается на восьмой строчке.
