15:51 11.05.2026 (обновлено: 15:58 11.05.2026)
Стало известно имя нового тренера сборной Норвегии по лыжам

Бюггланд стал новым тренером мужской сборной Норвегии по лыжным гонкам

Лыжи и флаг Норвегии
Лыжи и флаг Норвегии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анунд Бюггланд назначен новым тренером мужской сборной Норвегии по лыжным гонкам.
  • Бюггланд заменит на этом посту Арильда Монсена, который покинул свой пост после 13 лет работы.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Анунд Бюггланд назначен новым тренером мужской сборной Норвегии по лыжным гонкам, сообщает NRK со ссылкой на заявление Норвежской лыжной ассоциации.
Бюггланд заменит на этом посту Арильда Монсена, который в апреле покинул свой пост после 13 лет работы, несмотря на желание продолжить ее. Бюггланд ранее тренировал региональную команду развития в Восточной Норвегии.
"
"Мне выпала фантастическая возможность поработать с этой командой. Я с нетерпением жду этого", – заявил Бюггланд на пресс-конференции в понедельник.
В бытность лыжником Бюггланд участвовал в юниорских чемпионатах мира, его лучшим результатом на Кубке мира стало 25-е место.
