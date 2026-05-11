Стало известно имя нового тренера сборной Норвегии по лыжам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Анунд Бюггланд назначен новым тренером мужской сборной Норвегии по лыжным гонкам.
- Бюггланд заменит на этом посту Арильда Монсена, который покинул свой пост после 13 лет работы.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Анунд Бюггланд назначен новым тренером мужской сборной Норвегии по лыжным гонкам, сообщает NRK со ссылкой на заявление Норвежской лыжной ассоциации.
Бюггланд заменит на этом посту Арильда Монсена, который в апреле покинул свой пост после 13 лет работы, несмотря на желание продолжить ее. Бюггланд ранее тренировал региональную команду развития в Восточной Норвегии.
«
"Мне выпала фантастическая возможность поработать с этой командой. Я с нетерпением жду этого", – заявил Бюггланд на пресс-конференции в понедельник.
В бытность лыжником Бюггланд участвовал в юниорских чемпионатах мира, его лучшим результатом на Кубке мира стало 25-е место.