В Курской области сбили 20 украинских беспилотников
Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО
Специальная военная операция на Украине
 
09:54 11.05.2026
В Курской области сбили 20 украинских беспилотников

Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО
Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За прошедшие сутки над Курской областью сбито 20 украинских беспилотников различного типа.
  • ВСУ 51 раз применили артиллерию по отселенным приграничным районам региона.
  • В поселке Песчанский Беловского района 52-летний мужчина получил осколочное ранение ноги.
КУРСК, 11 мая - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над Курской областью сбито 20 украинских беспилотников различного типа, 51 раз ВСУ применили артиллерию по отселённым приграничным районам региона, погибших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 10 мая до 09.00 11 мая сбито 20 вражеских беспилотников различного типа. 51 раз враг применил артиллерию по отселённым районам", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что семь раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак в посёлке Песчанский Беловского района осколочное ранение ноги получил 52-летний мужчина. Повреждён фасад и остекление дома", - добавил губернатор.
Отмечается, что погибших нет.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьБеловский районАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
