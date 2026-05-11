В Курской области сбили 20 украинских беспилотников

КУРСК, 11 мая - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над Курской областью сбито 20 украинских беспилотников различного типа, 51 раз ВСУ применили артиллерию по отселённым приграничным районам региона, погибших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.