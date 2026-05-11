Рейтинг@Mail.ru
Талалаев пообещал наказать деньгами удаленного капитана "Балтики" - РИА Новости Спорт, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:20 11.05.2026
Талалаев пообещал наказать деньгами удаленного капитана "Балтики"

Талалаев заявил, что удаленный капитан "Балтики" Андраде будет финансово наказан

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкГлавный тренер "Химок" Андрей Талалаев
Главный тренер Химок Андрей Талалаев - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер футбольного клуба «Балтика» Андрей Талалаев заявил, что капитан команды Кевин Андраде будет финансово наказан за удаление в матче с «Локомотивом».
  • «Балтика» проиграла «Локомотиву» со счетом 0:1 в 29-м туре Российской премьер-лиги, Андраде был удален с поля на 12-й минуте встречи.
  • Талалаев отметил, что Андраде и полузащитник Илья Петров оплатят стол всей команде в ресторане.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер футбольного клуба "Балтика" Андрей Талалаев рассказал РИА Новости, что капитан калининградской команды Кевин Андраде будет финансово наказан за удаление в матче с "Локомотивом".
"Балтика" 10 мая в Москве проиграла "Локомотиву" (0:1) в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Андраде был удален на 12-й минуте встречи. Во втором тайме пенальти не реализовал полузащитник "Балтики" Илья Петров.
"Андраде с Петровым сегодня оплачивают стол всей команде в ресторане", - сказал Талалаев, отвечая на вопрос о финансовых санкциях к капитану команды.
Накануне Талалаев, комментируя удаление Андраде, заявлял, что у защитника чемоданное настроение перед переходом в другой клуб. "Точно ли состоится уход Андраде? Спросите Армена Маргаряна (спортивного директора "Балтики" - прим. ред.)", - отметил собеседник агентства.
Футбол. РПЛ. Локомотив (Москва) - Балтика (Калининград) - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
Гол Руденко принес "Локомотиву" победу над "Балтикой" в матче РПЛ
10 мая, 21:37
 
ФутболБалтикаЛокомотив (Москва)Кевин АндрадеИлья ПетровАндрей ТалалаевРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Д. Фокина
    66
    44
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Ростов
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    3
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Е. Остапенко
    12
    66
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    ЦСКА
    1
    2
  • Теннис
    Завершен
    Э. Мертенс
    М. Андреева
    33
    66
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Рубин
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    P. L. Ruiz
    Д. Медведев
    642
    366
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Болонья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Лидс
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала