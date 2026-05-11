Талалаев пообещал наказать деньгами удаленного капитана "Балтики"

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер футбольного клуба "Балтика" Андрей Талалаев рассказал РИА Новости, что капитан калининградской команды Кевин Андраде будет финансово наказан за удаление в матче с "Локомотивом".

Накануне Талалаев, комментируя удаление Андраде, заявлял, что у защитника чемоданное настроение перед переходом в другой клуб. "Точно ли состоится уход Андраде? Спросите Армена Маргаряна (спортивного директора "Балтики" - прим. ред.)", - отметил собеседник агентства.