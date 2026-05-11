В Минэкономики Армении заявили, что повестки выхода страны из ЕАЭС нет

ЕРЕВАН, 11 мая - РИА Новости. Повестки выхода Армении из Евразийского экономического союза нет, заявил министр экономики республики Геворк Папоян.
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном 1 апреля отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению. Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, но это идет во вред развитию двусторонних отношений с РФ. Путин на пресс-подходе в субботу предложил обсудить вопрос о планах Армении по ЕС на очередном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).