Рейтинг@Mail.ru
В Минэкономики Армении заявили, что повестки выхода страны из ЕАЭС нет - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 11.05.2026
В Минэкономики Армении заявили, что повестки выхода страны из ЕАЭС нет

Министр экономики Папоян: повестки выхода Армении из ЕАЭС нет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флаг Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр экономики Армении Геворк Папоян заявил, что повестки выхода страны из Евразийского экономического союза нет.
ЕРЕВАН, 11 мая - РИА Новости. Повестки выхода Армении из Евразийского экономического союза нет, заявил министр экономики республики Геворк Папоян.
«
"Подобной повестки нет... Армения - член ЕАЭС", - заявил Папоян журналистам, отвечая на вопрос о возможных последствиях выхода страны из ЕАЭС. По его словам, раз нет такой повестки, не стоит говорить и о последствиях.
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном 1 апреля отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению. Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, но это идет во вред развитию двусторонних отношений с РФ. Путин на пресс-подходе в субботу предложил обсудить вопрос о планах Армении по ЕС на очередном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
Армения сделает выбор между ЕАЭС и ЕС, заявил глава МИД страны
10 мая, 15:27
 
В миреАрменияРоссияВладимир ПутинНикол ПашинянЮрий УшаковЕвразийский экономический союзЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала