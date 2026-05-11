Пашинян попытался оправдаться за отсутствие реакции на слова Зеленского
15:14 11.05.2026 (обновлено: 15:23 11.05.2026)
Пашинян попытался оправдаться за отсутствие реакции на слова Зеленского

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service — Владимир Зеленский и Никол Пашинян во время встречи в Ереване
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пашинян объяснил отсутствие реакции на антироссийские заявления Владимира Зеленского на саммите Европейского политического сообщества в Ереване тем, что не должен "реагировать на все подряд".
  • Он подчеркнул, что Армения — маленькая страна и не собирается вмешиваться во все мировые дела.
  • Песков заявил, что Москва не понимает, почему Пашинян не "сбалансировал" антироссийские заявления Зеленского в Ереване.
ЕРЕВАН, 11 мая - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян попытался оправдать отсутствие реакции на антироссийские заявления Владимира Зеленского на саммите Европейского политического сообщества в Ереване тем, что он якобы не должен "реагировать на все подряд".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не понимает, почему Пашинян не "сбалансировал" антироссийские заявления Зеленского в Ереване. По его мнению, подобные действия Еревана требуют дополнительного анализа.
"Саммит Европейского политического сообщества - это многосторонняя платформа, место проведения не имеет значения. Это мероприятие настолько же мое, насколько и других наших партнеров. Я не считаю, что в статусе главы принимающей страны должен цензурировать или обязательно реагировать на все подряд", - заявил Пашинян журналистам.
Он добавил, что Армения - маленькая страна и не собирается вмешиваться во все мировые дела.
