Пашинян попытался оправдаться за отсутствие реакции на слова Зеленского

ЕРЕВАН, 11 мая - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян попытался оправдать отсутствие реакции на антироссийские заявления Владимира Зеленского на саммите Европейского политического сообщества в Ереване тем, что он якобы не должен "реагировать на все подряд".

"Саммит Европейского политического сообщества - это многосторонняя платформа, место проведения не имеет значения. Это мероприятие настолько же мое, насколько и других наших партнеров. Я не считаю, что в статусе главы принимающей страны должен цензурировать или обязательно реагировать на все подряд", - заявил Пашинян журналистам.