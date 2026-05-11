14:34 11.05.2026 (обновлено: 14:37 11.05.2026)
Если Армения выйдет из ЕАЭС, она сделает это спланированно, заявил Пашинян

Флаг Армении. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что если Армения выйдет из ЕАЭС, то это будет спланированный шаг.
  • Пашинян отметил, что сейчас в повестке армянской стороны нет вопроса выбора между ЕАЭС и ЕС.
ЕРЕВАН, 11 мая - РИА Новости. Если Армения выйдет из ЕАЭС, она сделает это не внезапно, а спланированно, и референдум по этому вопросу проводить нет необходимости, заявил журналистам премьер-министр республики Никол Пашинян.
"Если мы выйдем из ЕАЭС, мы выйдем спланированно, а не внезапно. Если вы заметили, мы не собираемся что-либо делать внезапно", - заявил Пашинян.

По его словам, сейчас в повестке армянской стороны нет вопроса выбора между ЕАЭС и ЕС.
"Армения в межгосударственных отношениях руководствуется межгосударственной логикой, и мы являемся полноправным членом Евразийского экономического союза, таким же членом, как и другие. И пока мы являемся членами Евразийского экономического союза, мы в полной мере участвуем в принятии всех решений", - заявил Пашинян.
Он добавил, что референдум, связанный с этими вопросами, будет проведен, когда возникнет объективная необходимость. "Моя оценка такова, что объективной необходимости просто нет. Мы с большим уважением относимся к нашим партнерам по ЕАЭС, с большим уважением относимся к нашему участию в ЕАЭС... Мы проводим сбалансированную внешнюю политику, один из ключевых принципов которой, - наши отношения, основанные на уважении и признании взаимных интересов", - заявил Пашинян.
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном 1 апреля отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, но это идет во вред развитию двусторонних отношений с РФ. Путин на пресс-подходе в субботу предложил обсудить вопрос о планах Армении по ЕС на очередном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
В миреАрменияРоссияНикол ПашинянВладимир ПутинЮрий УшаковЕвразийский экономический союзЕвросоюз
 
 
