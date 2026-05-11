Если Армения выйдет из ЕАЭС, она сделает это спланированно, заявил Пашинян

ЕРЕВАН, 11 мая - РИА Новости. Если Армения выйдет из ЕАЭС, она сделает это не внезапно, а спланированно, и референдум по этому вопросу проводить нет необходимости, заявил журналистам премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Если мы выйдем из ЕАЭС , мы выйдем спланированно, а не внезапно. Если вы заметили, мы не собираемся что-либо делать внезапно", - заявил Пашинян .

"Армения в межгосударственных отношениях руководствуется межгосударственной логикой, и мы являемся полноправным членом Евразийского экономического союза, таким же членом, как и другие. И пока мы являемся членами Евразийского экономического союза, мы в полной мере участвуем в принятии всех решений", - заявил Пашинян.

Он добавил, что референдум, связанный с этими вопросами, будет проведен, когда возникнет объективная необходимость. "Моя оценка такова, что объективной необходимости просто нет. Мы с большим уважением относимся к нашим партнерам по ЕАЭС, с большим уважением относимся к нашему участию в ЕАЭС... Мы проводим сбалансированную внешнюю политику, один из ключевых принципов которой, - наши отношения, основанные на уважении и признании взаимных интересов", - заявил Пашинян.