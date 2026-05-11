Как сложилась судьба "всесоюзной бабушки" Галины Макаровой

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Галина Макарова была мастером маскировки. Под образом добродушной бабушки скрывалась совершенно другая женщина, которую мало кто мог разглядеть. Что пережила актриса?

Трижды переименованная девушка

Агата Чехович родилась в аристократической семье. Ее отец был офицером царской армии, получал награды лично из рук царя, за что после революции был арестован. Семья в одночасье исчезла из официальной истории: документы уничтожили, фамилию переделали на Апанащик, девочку "состарили" на три года.

В шестнадцать лет Агата сбежала в Минск. Первые годы работала санитаркой, служанкой, жила где придется. Однажды кто-то услышал, как она читает стихи, и предложил попробовать свои силы на театральном поприще. Там ей дали новое имя в третий раз — Галина.

Молодая актриса не была похожа на будущую "бабушку". Это была дерзкая девушка: метала копье, ездила верхом, стала чемпионкой Беларуси по мотокроссу.

Поздний взлет

Галина начала сниматься в кино в конце 1950-х, но в основном в безликих ролях. В 1976 году режиссер Сергей Микаэлян взял пригласил ее в кинофильм "Вдовы". Роль Александры Матвеевны стала первой значимой работой.

После роли посыпались: бабушка Агаша в "Молодой жене", контролерша в "Приключениях Дениса Кораблева", Матрена в "Белых росах". За актрисой закрепилось прозвище "всесоюзной бабушки". Но это "звание" ограничило потенциал Макаровой. Театральная актриса мечтала о сложных драматических ролях, где можно раскрыть боль и глубину.

© Беларусьфильм (1960) Кадр из фильма "Весенние грозы" © Беларусьфильм (1960) Кадр из фильма "Весенние грозы"