08:58 11.05.2026

Как сложилась судьба "всесоюзной бабушки" Галины Макаровой

© Беларусьфильм (1987)Кадр из фильма "Осенние сны"
Кадр из фильма "Осенние сны"
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Галина Макарова была мастером маскировки. Под образом добродушной бабушки скрывалась совершенно другая женщина, которую мало кто мог разглядеть. Что пережила актриса?

Трижды переименованная девушка

Агата Чехович родилась в аристократической семье. Ее отец был офицером царской армии, получал награды лично из рук царя, за что после революции был арестован. Семья в одночасье исчезла из официальной истории: документы уничтожили, фамилию переделали на Апанащик, девочку "состарили" на три года.
В шестнадцать лет Агата сбежала в Минск. Первые годы работала санитаркой, служанкой, жила где придется. Однажды кто-то услышал, как она читает стихи, и предложил попробовать свои силы на театральном поприще. Там ей дали новое имя в третий раз — Галина.
Молодая актриса не была похожа на будущую "бабушку". Это была дерзкая девушка: метала копье, ездила верхом, стала чемпионкой Беларуси по мотокроссу.

Поздний взлет

Галина начала сниматься в кино в конце 1950-х, но в основном в безликих ролях. В 1976 году режиссер Сергей Микаэлян взялпригласил ее в кинофильм "Вдовы". Роль Александры Матвеевны стала первой значимой работой.
После роли посыпались: бабушка Агаша в "Молодой жене", контролерша в "Приключениях Дениса Кораблева", Матрена в "Белых росах". За актрисой закрепилось прозвище "всесоюзной бабушки". Но это "звание" ограничило потенциал Макаровой. Театральная актриса мечтала о сложных драматических ролях, где можно раскрыть боль и глубину.
© Беларусьфильм (1960)Кадр из фильма "Весенние грозы"
Кадр из фильма "Весенние грозы"
Галина Макарова прожила долгую жизнь, но не рассказала свою историю. Не написала мемуаров, не давала интервью. Просто жила: работала, любила сад, который выращивала и поддерживала своими силами, гордилась сыном. Она ушла из жизни в 1993 году в своем доме в возрасте 73 лет.
 
 
 
