Врач рассказала, почему нельзя чистить зубы один раз в день - РИА Новости, 10.05.2026
04:10 10.05.2026 (обновлено: 05:44 10.05.2026)
Врач рассказала, почему нельзя чистить зубы один раз в день

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бактерии во рту восстанавливаются до опасного уровня уже через 4–6 часов после чистки зубов.
  • Если чистить зубы один раз в день, то 16 часов из 24 зубы будут находиться в агрессивной среде, что может привести к кариесу и воспалению десен.
  • Чистить зубы необходимо минимум два раза в день — утром и вечером.
КЕМЕРОВО, 6 мая – РИА Новости. Бактерии восстанавливаются во рту до опасного уровня уже после четырех-шести часов после чистки зубов, поэтому чистить зубы один раз в день недостаточно, рассказала РИА Новости заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России Елена Тё.
"Нельзя (Чистить зубы один раз в день – Прим. ред.). Категорически не рекомендую. Зубной налет — это не просто остатки еды. Это липкая биопленка, в которой живут миллиарды бактерий. Они размножаются с космической скоростью. Через четыре-шесть часов после чистки зубов популяция бактерий восстанавливается до опасного уровня. Через 12 часов (к вечеру, если вы не чистили зубы утром) — они уже активно выделяют кислоту, разрушающую эмаль", – сказала Елена Тё.
Профессор уточнила, что если чистить зубы один раз в день, то по факту 16 часов из 24 зубы будут находиться в агрессивной среде, под слоем бактерий и кислоты, а это прямая дорога к кариесу и воспалению десен (гингивиту).
"Я своим пациентам привожу аналогию с мытьем рук. Вы же не моете руки один раз в день перед сном, если в течение дня ели, работали в саду или пользовались деньгами? Зубы такие же загрязненные поверхности, только еще более уязвимые. Два раза в день (утро и вечер) — это научно обоснованный минимум для сохранения зубов", – подытожила врач.
