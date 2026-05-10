Артисты на войне: неизвестные страницы биографий советских звезд

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Павел Сурков. Многие из кумиров всей страны прошли нелегкий фронтовой путь, но зачастую зритель даже не догадывался о том, какие испытания выпали на долю артистов. Ну а сами они никогда не кичились боевыми заслугами. Судьбы защищавших Родину кинозвезд — в материале РИА Новости.

Михаил Пуговкин

До войны он был Пугонькин — под этой фамилией успел сняться в фильме "Дело Артамоновых" в небольшой роли купца и играл в театре. В 1941-м отправился добровольцем на фронт. Воевал в стрелковом полку и под Ворошиловградом получил тяжелое ранение в ногу. Началась гангрена, врачи думали об ампутации. Но Михаил попросил их не принимать роковое решение: "Я же артист! Как играть буду?" В итоге ногу удалось спасти, а бойца комиссовали. Тогда-то и вкралась в документы ошибка: вместо Пугонькина появился Пуговкин. Орден Отечественной войны II степени за героизм и мужество в боях ему вручили уже как Пуговкину.

Юрий Никулин

Попал в армию сразу после школы, в 1939-м, — и прямо на финскую. Двадцать второе июня 1941-го встретил в гарнизоне под Сестрорецком. Был артиллеристом, разведчиком, получил контузию, но дошел до Победы. Награжден медалями "За отвагу", "За оборону Ленинграда", "За победу над Германией". Вернувшись с войны, отправился не домой, а на футбол. Юрий, как и его отец, был страстным болельщиком московского "Динамо". Там и встретились — впервые за долгие годы. Им аплодировала вся трибуна.

О боях Никулин не любил вспоминать, но среди его лучших киноработ — роли в таких картинах, как "Они сражались за Родину" и "Двадцать дней без войны".

Иннокентий Смоктуновский

Об этом мало кто знал: знаменитый артист участвовал в освобождении Киева, форсировал Днепр, попал в плен под Житомиром, но сбежал по дороге в концлагерь. Израненного и обессилевшего, его укрыла семья местных жителей, с которыми Смоктуновский потом до конца своих дней поддерживал связь. Поправившись, примкнул к партизанскому отряду, а потом уже добрался и до регулярных войск — стал командиром роты. Брал Варшаву и встретил Победу на германской земле.

Зиновий Гердт

Ушел на фронт добровольцем. Поскольку у него было техническое образование, направили учиться саперному делу. Командир взвода младший лейтенант Гердт обезвреживал минные поля для прохода войск и техники. Под Харьковом тяжело ранили в ногу, молодая медсестра по имени Вера на руках вынесла его с поля боя. Популярный актер пригласил ее на концерт в честь своего 80-летия, и весь вечер она сидела на сцене рядом с ним.

Перенес 11 операций, ногу спасли, но хромота осталась. Валентин Гафт называл его "коленонепреклоненным". Хромоты Гердт никогда не стеснялся, всегда был элегантен, пластичен и обаятелен. Кавалер боевого ордена Красной Звезды.

Анатолий Папанов

Командовал взводом артиллеристов. Во время боев под Харьковом в его блиндаж попала бомба, живым откопали одного Папанова. Ампутировали два пальца на ноге. Вернувшись с фронта, ради актерской карьеры избавился от трости, справился с хромотой. Многие коллеги даже не подозревали о его тяжелом ранении. Как с улыбкой вспоминал сам Папанов, в ГИТИС его приняли, потому что не хватало парней, на хромоту никто бы не обратил внимания.

Алексей Смирнов

Обаятельного увальня из "Операции "Ы" перед самой войной приняли в труппу Ленинградского театра музыкальной комедии. Воевал в минометном полку. Настоящий герой: в одном из боев лично захватил в плен семерых фашистов. Награжден орденами Красной Звезды и Славы III степени, медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги".

Владимир Басов