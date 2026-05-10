Рейтинг@Mail.ru
Артисты на войне: неизвестные страницы биографий советских звезд - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 10.05.2026 (обновлено: 10:36 10.05.2026)

Артисты на войне: неизвестные страницы биографий советских звезд

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из фильма "Белорусский вокзал"
Кадр из фильма Белорусский вокзал - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Кадр из фильма "Белорусский вокзал"
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Павел Сурков. Многие из кумиров всей страны прошли нелегкий фронтовой путь, но зачастую зритель даже не догадывался о том, какие испытания выпали на долю артистов. Ну а сами они никогда не кичились боевыми заслугами. Судьбы защищавших Родину кинозвезд — в материале РИА Новости.

Михаил Пуговкин

© РИА Новости / Папикьян | Перейти в медиабанк

Артист Михаил Пуговкин в роли Яшки-артиллериста на съемках фильма "Свадьба в Малиновке"

Михаил Пуговкин в фильме Свадьба в Малиновке

Артист Михаил Пуговкин в роли Яшки-артиллериста на съемках фильма "Свадьба в Малиновке"

© РИА Новости / Папикьян
Перейти в медиабанк
1 из 3
© МосфильмМихаил Пуговкин в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"
Михаил Пуговкин в фильме Иван Васильевич меняет профессию
Михаил Пуговкин в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"
© Мосфильм
2 из 3
© РИА Новости / Мосфильм | Перейти в медиабанк

Михаил Пуговкин (слева) и Леонид Гайдай в художественном фильме "Двенадцать стульев"

Михаил Пуговкин в фильме Двенадцать стульев

Михаил Пуговкин (слева) и Леонид Гайдай в художественном фильме "Двенадцать стульев"

© РИА Новости / Мосфильм
Перейти в медиабанк
3 из 3

Артист Михаил Пуговкин в роли Яшки-артиллериста на съемках фильма "Свадьба в Малиновке"

© РИА Новости / Папикьян
Перейти в медиабанк
1 из 3
Михаил Пуговкин в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"
© Мосфильм
2 из 3

Михаил Пуговкин (слева) и Леонид Гайдай в художественном фильме "Двенадцать стульев"

© РИА Новости / Мосфильм
Перейти в медиабанк
3 из 3
До войны он был Пугонькин — под этой фамилией успел сняться в фильме "Дело Артамоновых" в небольшой роли купца и играл в театре. В 1941-м отправился добровольцем на фронт. Воевал в стрелковом полку и под Ворошиловградом получил тяжелое ранение в ногу. Началась гангрена, врачи думали об ампутации. Но Михаил попросил их не принимать роковое решение: "Я же артист! Как играть буду?" В итоге ногу удалось спасти, а бойца комиссовали. Тогда-то и вкралась в документы ошибка: вместо Пугонькина появился Пуговкин. Орден Отечественной войны II степени за героизм и мужество в боях ему вручили уже как Пуговкину.

Юрий Никулин

© РИА Новости / Дмитрий Чернов | Перейти в медиабанк

Командир отделения разведки 72-го отдельного зенитного дивизиона старший сержант Юрий Никулин (второй слева в первом ряду) с боевыми товарищами. Ленинградский фронт. Великая Отечественная война 1941-1945

Командир отделения разведки 72-го отдельного зенитного дивизиона старший сержант Юрий Никулин (2-й слева в 1-м ряду) с боевыми товарищами

Командир отделения разведки 72-го отдельного зенитного дивизиона старший сержант Юрий Никулин (второй слева в первом ряду) с боевыми товарищами. Ленинградский фронт. Великая Отечественная война 1941-1945

© РИА Новости / Дмитрий Чернов
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Народный артист СССР Юрий Никулин в роли Лопатина и заслуженная артистка РСФСР Людмила Гурченко в роли Ники в фильме режиссера А. Германа "Двадцать дней без войны"

Народный артист СССР Юрий Никулин в роли Лопатина и заслуженная артистка РСФСР Людмила Гурченко в роли Ники в фильме режиссера А. Германа Двадцать дней без войны

Народный артист СССР Юрий Никулин в роли Лопатина и заслуженная артистка РСФСР Людмила Гурченко в роли Ники в фильме режиссера А. Германа "Двадцать дней без войны"

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанк

Юрий Никулин

Артист Юрий Никулин

Юрий Никулин

© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в медиабанк
3 из 3

Командир отделения разведки 72-го отдельного зенитного дивизиона старший сержант Юрий Никулин (второй слева в первом ряду) с боевыми товарищами. Ленинградский фронт. Великая Отечественная война 1941-1945

© РИА Новости / Дмитрий Чернов
Перейти в медиабанк
1 из 3

Народный артист СССР Юрий Никулин в роли Лопатина и заслуженная артистка РСФСР Людмила Гурченко в роли Ники в фильме режиссера А. Германа "Двадцать дней без войны"

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 3

Юрий Никулин

© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в медиабанк
3 из 3
Попал в армию сразу после школы, в 1939-м, — и прямо на финскую. Двадцать второе июня 1941-го встретил в гарнизоне под Сестрорецком. Был артиллеристом, разведчиком, получил контузию, но дошел до Победы. Награжден медалями "За отвагу", "За оборону Ленинграда", "За победу над Германией". Вернувшись с войны, отправился не домой, а на футбол. Юрий, как и его отец, был страстным болельщиком московского "Динамо". Там и встретились — впервые за долгие годы. Им аплодировала вся трибуна.
О боях Никулин не любил вспоминать, но среди его лучших киноработ — роли в таких картинах, как "Они сражались за Родину" и "Двадцать дней без войны".

Иннокентий Смоктуновский

© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанк

Народный артист СССР Иннокентий Смоктуновский

Народный артист СССР Иннокентий Смоктуновский

Народный артист СССР Иннокентий Смоктуновский

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Иннокентий Смоктуновский в роли Моцарта в телефильме-опере "Моцарт и Сальери"

Иннокентий Смокутновский в роли Моцарта в телефильме-опере Моцарт и Сальери

Иннокентий Смоктуновский в роли Моцарта в телефильме-опере "Моцарт и Сальери"

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Кадр из художественного фильма "Гамлет"

Кадр из художественного фильма Гамлет

Кадр из художественного фильма "Гамлет"

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 3

Народный артист СССР Иннокентий Смоктуновский

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
1 из 3

Иннокентий Смоктуновский в роли Моцарта в телефильме-опере "Моцарт и Сальери"

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 3

Кадр из художественного фильма "Гамлет"

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 3
Об этом мало кто знал: знаменитый артист участвовал в освобождении Киева, форсировал Днепр, попал в плен под Житомиром, но сбежал по дороге в концлагерь. Израненного и обессилевшего, его укрыла семья местных жителей, с которыми Смоктуновский потом до конца своих дней поддерживал связь. Поправившись, примкнул к партизанскому отряду, а потом уже добрался и до регулярных войск — стал командиром роты. Брал Варшаву и встретил Победу на германской земле.

Зиновий Гердт

© РИА Новости / Александр Лыскин | Перейти в медиабанк

Зиновий Гердт

Артист Центрального театра кукол Зиновий Гердт на репетиции

Зиновий Гердт

© РИА Новости / Александр Лыскин
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Кадр из фильма Михаила Швейцера "Золотой теленок". Шура Балаганов — Леонид Куравлев (слева), Паниковский — Зиновий Гердт

Леонид Куравлев и Зиновий Гердт в фильме Золотой теленок

Кадр из фильма Михаила Швейцера "Золотой теленок". Шура Балаганов — Леонид Куравлев (слева), Паниковский — Зиновий Гердт

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Актер Зиновий Гердт

Артист Государственного центрального театра кукол Зиновий Гердт с куклой

Актер Зиновий Гердт

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 3

Зиновий Гердт

© РИА Новости / Александр Лыскин
Перейти в медиабанк
1 из 3

Кадр из фильма Михаила Швейцера "Золотой теленок". Шура Балаганов — Леонид Куравлев (слева), Паниковский — Зиновий Гердт

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 3

Актер Зиновий Гердт

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 3
Ушел на фронт добровольцем. Поскольку у него было техническое образование, направили учиться саперному делу. Командир взвода младший лейтенант Гердт обезвреживал минные поля для прохода войск и техники. Под Харьковом тяжело ранили в ногу, молодая медсестра по имени Вера на руках вынесла его с поля боя. Популярный актер пригласил ее на концерт в честь своего 80-летия, и весь вечер она сидела на сцене рядом с ним.
Перенес 11 операций, ногу спасли, но хромота осталась. Валентин Гафт называл его "коленонепреклоненным". Хромоты Гердт никогда не стеснялся, всегда был элегантен, пластичен и обаятелен. Кавалер боевого ордена Красной Звезды.

Анатолий Папанов

© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Кирилл Лавров (слева) в роли Синцова, Анатолий Папанов в роли генерала Серпилина на съемках кинофильма "Живые и мертвые"

Артист Кирилл Лавров в роли Синцова, артист Анатолий Папанов в роли генерала Серпилина на съемках кинофильма Живые и мертвые

Кирилл Лавров (слева) в роли Синцова, Анатолий Папанов в роли генерала Серпилина на съемках кинофильма "Живые и мертвые"

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 4
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Анатолий Папанов в фильме "Белорусский вокзал"

Артист Анатолий Папанов в фильме киностудии Мосфильм Белорусский вокзал

Анатолий Папанов в фильме "Белорусский вокзал"

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 4
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Актер Анатолий Папанов на съемках кинофильма "Бриллиантовая рука"

Актер Анатолий Папанов на съемках кинофильма Бриллиантовая рука

Актер Анатолий Папанов на съемках кинофильма "Бриллиантовая рука"

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 4
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Кадр из фильма "Наш дом". Режиссер Василий Пронин. Киностудия "Мосфильм". 1965 г.

В роли матери — актриса Нина Сазонова, в роли отца — артист Анатолий Папанов.

Кадр из фильма Наш дом

Кадр из фильма "Наш дом". Режиссер Василий Пронин. Киностудия "Мосфильм". 1965 г.

В роли матери — актриса Нина Сазонова, в роли отца — артист Анатолий Папанов.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 4

Кирилл Лавров (слева) в роли Синцова, Анатолий Папанов в роли генерала Серпилина на съемках кинофильма "Живые и мертвые"

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 4

Анатолий Папанов в фильме "Белорусский вокзал"

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 4

Актер Анатолий Папанов на съемках кинофильма "Бриллиантовая рука"

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 4

Кадр из фильма "Наш дом". Режиссер Василий Пронин. Киностудия "Мосфильм". 1965 г.

В роли матери — актриса Нина Сазонова, в роли отца — артист Анатолий Папанов.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 4
Командовал взводом артиллеристов. Во время боев под Харьковом в его блиндаж попала бомба, живым откопали одного Папанова. Ампутировали два пальца на ноге. Вернувшись с фронта, ради актерской карьеры избавился от трости, справился с хромотой. Многие коллеги даже не подозревали о его тяжелом ранении. Как с улыбкой вспоминал сам Папанов, в ГИТИС его приняли, потому что не хватало парней, на хромоту никто бы не обратил внимания.

Алексей Смирнов

© РИА Новости / Осипов | Перейти в медиабанкКадр из фильма "В бой идут одни "старики"
Кадр из фильма В бой идут одни старики
Кадр из фильма "В бой идут одни "старики"
© РИА Новости / Осипов
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Алексей Смирнов (слева) и Сережа Тихонов в фильме "Деловые люди"

Актеры Алексей Смирнов и Сережа Тихонов в кадре фильма Деловые люди

Алексей Смирнов (слева) и Сережа Тихонов в фильме "Деловые люди"

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 3
© Мосфильм (1965)Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
Кадр из фильма Операция Ы и другие приключения Шурика
Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
© Мосфильм (1965)
3 из 3
Кадр из фильма "В бой идут одни "старики"
© РИА Новости / Осипов
Перейти в медиабанк
1 из 3

Алексей Смирнов (слева) и Сережа Тихонов в фильме "Деловые люди"

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 3
Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
© Мосфильм (1965)
3 из 3
Обаятельного увальня из "Операции "Ы" перед самой войной приняли в труппу Ленинградского театра музыкальной комедии. Воевал в минометном полку. Настоящий герой: в одном из боев лично захватил в плен семерых фашистов. Награжден орденами Красной Звезды и Славы III степени, медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги".

Владимир Басов

© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Станислав Любшин (слева) в роли Йогана Вайса и Владимир Басов в роли Бруно в фильме "Щит и меч"

Станислав Любшин в роли Йогана Вайса и Владимир Басов в роли Бруно в фильме Щит и меч

Станислав Любшин (слева) в роли Йогана Вайса и Владимир Басов в роли Бруно в фильме "Щит и меч"

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 3
© Беларусьфильм по заказу Гостелерадио СССРКадр из фильма "Приключения Буратино"
Кадр из фильма Приключения Буратино
Кадр из фильма "Приключения Буратино"
© Беларусьфильм по заказу Гостелерадио СССР
2 из 3
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Кадр из фильма "Дача"

Кадр из фильма Дача

Кадр из фильма "Дача"

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 3

Станислав Любшин (слева) в роли Йогана Вайса и Владимир Басов в роли Бруно в фильме "Щит и меч"

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 3
Кадр из фильма "Приключения Буратино"
© Беларусьфильм по заказу Гостелерадио СССР
2 из 3

Кадр из фильма "Дача"

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 3
Его фронтовая судьба сложилась удивительно. Подал документы во ВГИК, но началась война, и юный Володя оказался на передовой. Командовал батареей минометчиков, но и о своей мечте не забывал: организовал кружок самодеятельности и развлекал товарищей в перерывах между боями. Дослужился до капитана, за проявленную доблесть получил ордена Красной Звезды и Отечественной войны I степени. У Басова был настоящий талант командира, его уговаривали поступать в военное училище, но он отказался. Вернулся во ВГИК, на режиссерский факультет. А фронтовыми воспоминаниями воспользовался в одной из лучших своих картин — "Щит и меч".
Кадр из фильма Семь верст до рассвета - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Большая кинопремьера: как создавали военную драму "Семь верст до рассвета"
24 апреля, 08:00
 
КультураЗиновий ГердтГИТИСВГИКЮрий НикулинАнатолий ПапановЗнаменитостиВеликая Отечественная война (1941-1945)Культура-Важное
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала