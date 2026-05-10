В Афганистане арестовали журналиста новостного портала Tolo News

"Представители местных СМИ сообщили, что талибы вечером в четверг арестовали Мансура Ниязи, ведущего Tolo News", - говорится в сообщении.

По данным канала, причина его ареста неизвестна. Новостной портал Tolo News также хранит молчание по поводу инцидента.

По данным афганских правозащитных организаций, в настоящее время четыре афганских журналиста отбывают тюремные сроки за "антигосударственную пропаганду".