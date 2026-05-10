Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Афганистане арестовали журналиста новостного портала Tolo News Мансура Ниязи.
- Причина ареста неизвестна.
- Но сообщается, что он исчез после создания документального фильма о Линии Дюранда.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Журналист популярного в Афганистане новостного портала Tolo News Мансур Ниязи арестован в Кабуле, сообщил в воскресенье Telegram-канал TOLOnews Plus.
"Представители местных СМИ сообщили, что талибы вечером в четверг арестовали Мансура Ниязи, ведущего Tolo News", - говорится в сообщении.
По данным канала, причина его ареста неизвестна. Новостной портал Tolo News также хранит молчание по поводу инцидента.
"Сообщается, что он (Ниязи - ред.) исчез после создания им документального фильма о Линии Дюранда (непризнанной Кабулом границе между Афганистаном и Пакистаном - ред.)", - говорится в сообщении.
Телеканал Tolo и новостной портал Tolo news входят в крупнейший медиахолдинг Афганистана Moby Media Group, основанный афгано-австралийским бизнесменом Саадом Мохсени, со штаб-квартирой в Кабуле. В стране действуют в общей сложности 15 бюро организации. Компания также имеет офис в Дубае.
До возвращения к власти талибов в августе 2021 года холдинг финансировался в основном за счет американского агентства международного развития USAID.
По данным афганских правозащитных организаций, в настоящее время четыре афганских журналиста отбывают тюремные сроки за "антигосударственную пропаганду".