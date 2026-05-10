Рейтинг@Mail.ru
В Афганистане арестовали журналиста новостного портала Tolo News - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:20 10.05.2026 (обновлено: 14:32 10.05.2026)
В Афганистане арестовали журналиста новостного портала Tolo News

В Кабуле талибы арестовали журналиста новостного портала Tolo News Мансура Ниязи

© РИА Новости / Саид Закерия | Перейти в медиабанкСотрудники национальной полиции Афганистана
Сотрудники национальной полиции Афганистана - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© РИА Новости / Саид Закерия
Перейти в медиабанк
Сотрудники национальной полиции Афганистана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Афганистане арестовали журналиста новостного портала Tolo News Мансура Ниязи.
  • Причина ареста неизвестна.
  • Но сообщается, что он исчез после создания документального фильма о Линии Дюранда.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Журналист популярного в Афганистане новостного портала Tolo News Мансур Ниязи арестован в Кабуле, сообщил в воскресенье Telegram-канал TOLOnews Plus.
«
"Представители местных СМИ сообщили, что талибы вечером в четверг арестовали Мансура Ниязи, ведущего Tolo News", - говорится в сообщении.
Афганистан - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
В афганской провинции Пактия ввели запрет на показ живых существ
23 ноября 2025, 19:03
По данным канала, причина его ареста неизвестна. Новостной портал Tolo News также хранит молчание по поводу инцидента.
«
"Сообщается, что он (Ниязи - ред.) исчез после создания им документального фильма о Линии Дюранда (непризнанной Кабулом границе между Афганистаном и Пакистаном - ред.)", - говорится в сообщении.
Телеканал Tolo и новостной портал Tolo news входят в крупнейший медиахолдинг Афганистана Moby Media Group, основанный афгано-австралийским бизнесменом Саадом Мохсени, со штаб-квартирой в Кабуле. В стране действуют в общей сложности 15 бюро организации. Компания также имеет офис в Дубае.
До возвращения к власти талибов в августе 2021 года холдинг финансировался в основном за счет американского агентства международного развития USAID.
По данным афганских правозащитных организаций, в настоящее время четыре афганских журналиста отбывают тюремные сроки за "антигосударственную пропаганду".
Представители движения Талибан - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Афганские власти экстренно закрыли телеканал за поддержку Пакистана
1 марта, 07:52
 
В миреАфганистанКабул (город)ПакистанАгентство по международному развитию США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала