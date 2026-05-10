В Венесуэле прошла акция "Бессмертный полк"

МЕХИКО, 10 мая - РИА Новости. Жители Каракаса приняли участие в международной акции "Бессмертный полк", посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщило посольство России в Венесуэле.

"Бессмертный полк" - это живая память поколений, объединяющая людей разных стран вокруг правды о Великой Победе", - заявил на мероприятии посол России Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

По улицам венесуэльской столицы к площади Победы с портретами родственников-фронтовиков прошли соотечественники, представители общественных организаций, молодежи, дипломатического корпуса, а также граждане России, Белоруссии и Венесуэлы.

В мероприятии участвовали представители руководства Венесуэлы, в том числе вице-президент по вопросам планирования Рикардо Менендес, мэр Каракаса Кармен Мелендес, первый заместитель председателя Национальной ассамблеи Педро Инфанте и другие официальные лица.

После шествия состоялась церемония возложения венков и цветов к мемориальному комплексу "80 лет Победе советского народа над нацизмом и фашизмом", у подножия которого прошла акция "Вальс Победы".

Мелик-Багдасаров отметил, что символично участие в шествии венесуэльцев, для которых память о подвиге советского народа стала частью общей борьбы против нацизма и попыток переписать историю.

Председатель парламентской группы дружбы Россия-Венесуэла Хесус Фария отметил в своем выступлении решающий вклад советского народа в Великую Победу над вселенским злом, коим являются нацизм и фашизм.