Житель ФРГ объяснил разное отношение к России на западе и востоке страны - РИА Новости, 10.05.2026
10:21 10.05.2026 (обновлено: 11:22 10.05.2026)
Житель ФРГ Бидерманн: на западе и востоке Германии по-разному относятся к России

Вид на Берлин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Германии Вольфганг Бидерманн заявил, что восприятие СССР в ФРГ и ГДР в послевоенные годы различалось.
  • В Восточной Германии было другое воспитание и образование благодаря фильмам и советской литературе, что сформировало представление, отличное от западного.
  • По мнению Бидерманна, в Западной Германии сохранялся прежний образ России в качестве врага.
БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Житель Германии Вольфганг Бидерманн, который в детстве наблюдал присутствие советских войск после войны, заявил РИА Новости, что в послевоенные годы восприятие СССР в ФРГ и ГДР различалось, что наложило отпечаток и на современные взгляды.
"У нас (в Восточной Германии – ред.) было другое воспитание и образование - благодаря фильмам и советской литературе. Это сформировало совсем другое представление, нежели в ФРГ", - сказал он.
При этом, по мнению Бидерманна, в Западной Германии все еще сохранялся иной подход.
"В западной части страны поддерживался прежний образ врага", - подчеркнул он.
Собеседник агентства добавил, что эти различия со временем стали еще более заметными.
"Сейчас это проявилось более открыто, хотя и раньше тоже существовало", - заключил собеседник агентства.
