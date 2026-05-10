Житель ФРГ объяснил разное отношение к России на западе и востоке страны

БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Житель Германии Вольфганг Бидерманн, который в детстве наблюдал присутствие советских войск после войны, заявил РИА Новости, что в послевоенные годы восприятие СССР в ФРГ и ГДР различалось, что наложило отпечаток и на современные взгляды.

"У нас (в Восточной Германии – ред.) было другое воспитание и образование - благодаря фильмам и советской литературе. Это сформировало совсем другое представление, нежели в ФРГ", - сказал он.

При этом, по мнению Бидерманна, в Западной Германии все еще сохранялся иной подход.

"В западной части страны поддерживался прежний образ врага", - подчеркнул он.

Собеседник агентства добавил, что эти различия со временем стали еще более заметными.