МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Читатели французской газеты Читатели французской газеты Le Figaro резко раскритиковали заявление Владимира Зеленского о том, что Россия якобы нарушала перемирие в период празднования Дня Победы.

"Мне надоел Зеленский !" — написал один комментатор.

"Если мы хотим мира на Украине , Зеленский должен уйти", — отметил другой.

"Верить Зелинскому — все равно что верить Макрону. Подобное притягивает подобное.

Украинцы оказались в настоящей беде с таким "президентом", чья война позволяет ему оставаться у власти и отменять любые выборы", — поделился мнением третий.

"Неужели еще остались люди, которые слушают этого клоуна?" — резюмировал еще один читатель.

В воскресенье Минобороны России сообщило, что украинские боевики нарушили режим прекращения огня 16 071 раз за все время объявленного прекращения огня.