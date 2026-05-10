В Москве не поняли, почему Пашинян не "сбалансировал" заявления Зеленского

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Москва не понимает, почему премьер-министр Армении Никол Пашинян не "сбалансировал" антироссийские заявления Владимира Зеленского в Ереване, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не понимаем, почему из Армении звучат антироссийские высказывания. Вот этого мы не понимаем. А почему глава правительства Армении (Никол Пашинян - ред.) не пытается как-то это сбалансировать своими заявлениями? Вот это пока мы не можем объяснить", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
По его мнению, подобные действия Еревана требуют дополнительного анализа.
"Судя по тому, что была предоставлена площадка для антироссийских заявлений, судя по тому, что не было никаких балансирующих заявлений со стороны руководства Армении, здесь открывается поле для дополнительного анализа", - отметил Песков.