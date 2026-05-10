Рейтинг@Mail.ru
В Москве не поняли, почему Пашинян не "сбалансировал" заявления Зеленского - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 10.05.2026 (обновлено: 14:14 10.05.2026)
В Москве не поняли, почему Пашинян не "сбалансировал" заявления Зеленского

Песков: Москва не понимает, почему Пашинян не сбалансировал заявления Зеленского

© REUTERS / IMAGO/Christian SpickerВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© REUTERS / IMAGO/Christian Spicker
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва не понимает, почему Пашинян не "сбалансировал" антироссийские заявления Зеленского в Ереване, заявил Песков.
  • В Ереване 4–5 мая проходил саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), а также был организован первый саммит Армения — ЕС, в которых принимал участие Владимир Зеленский.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Москва не понимает, почему премьер-министр Армении Никол Пашинян не "сбалансировал" антироссийские заявления Владимира Зеленского в Ереване, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Ереване 4-5 мая проходил саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), а также был организован первый саммит Армения-ЕС. Владимир Зеленский принимал участие в данных мероприятиях.
"Мы не понимаем, почему из Армении звучат антироссийские высказывания. Вот этого мы не понимаем. А почему глава правительства Армении (Никол Пашинян - ред.) не пытается как-то это сбалансировать своими заявлениями? Вот это пока мы не можем объяснить", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
По его мнению, подобные действия Еревана требуют дополнительного анализа.
"Судя по тому, что была предоставлена площадка для антироссийских заявлений, судя по тому, что не было никаких балансирующих заявлений со стороны руководства Армении, здесь открывается поле для дополнительного анализа", - отметил Песков.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
"Это безрассудство": выходка Зеленского перед 9 Мая вызвала гнев в Киеве
Вчера, 01:25
 
В миреАрменияЕреванМоскваНикол ПашинянВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала