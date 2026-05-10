В Москве не поняли, почему Пашинян не "сбалансировал" заявления Зеленского

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости . Москва не понимает, почему премьер-министр Армении Никол Пашинян не "сбалансировал" антироссийские заявления Владимира Зеленского в Ереване, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Судя по тому, что была предоставлена площадка для антироссийских заявлений, судя по тому, что не было никаких балансирующих заявлений со стороны руководства Армении, здесь открывается поле для дополнительного анализа", - отметил Песков.