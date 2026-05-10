Лавров назвал Зеленского хорошим комедиантом

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал Владимира Зеленского хорошим комедиантом, который пытается играть в трагедию.
"У него (Зеленского - ред.) такая профессия изначальная. Он хороший комедиант, но пытается играть в трагедию", - сказал Лавров журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал указ Зеленского, "позволяющий" провести парад в Москве, "цирком и клоунадой".
