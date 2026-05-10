Ушаков высмеял Зеленского из-за указа о параде Победы

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал клоунадой указ Владимира Зеленского, "позволяющий" провести парад на Красной площади в честь Дня Победы, отметив, что глава киевского режима мог вспомнить времена своего участия в КВН.
"Клоунада. Может, вспомнил о временах участия в КВН, я не знаю", - сказал Ушаков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, комментируя указ Зеленского.