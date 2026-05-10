"Это безрассудство": выходка Зеленского перед 9 Мая вызвала гнев в Киеве - РИА Новости, 10.05.2026
01:25 10.05.2026 (обновлено: 07:31 10.05.2026)
Соскин раскритиковал Зеленского за указ, "разрешивший" Парад в Москве

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
  • Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что указ Владимира Зеленского, "разрешающий" Парад Победы, говорит о безрассудстве главы киевского режима.
  • Зеленский не мог никакими указами повлиять на проведение мероприятий, посвященных празднованию 9 Мая, добавил политолог.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Указ Владимира Зеленского, "разрешающий" Парад Победы, говорит о безрассудстве главы киевского режима, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Совершенно непонятно, что он хотел этим показать. Ну. Это свидетельство какого-то безрассудства", — сказал политолог в эфире YouTube-канала.

По словам Соскина, Зеленский не мог никакими указами повлиять на проведение мероприятий, посвященных празднованию 9 Мая.
В пятницу глава киевского режима издал указ "О проведении парада в Москве". В документе говорится, что 9 мая 2026 года Украина "разрешает провести парад" в столице России, а квадрат Красной площади на время мероприятия исключается из плана применения украинского вооружения.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что Кремлю не нужно ничье дозволение, чтобы провести Парад. Помощник президента Юрий Ушаков назвал указ Зеленского цирком и клоунадой.
