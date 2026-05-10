Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что указ Владимира Зеленского, "разрешающий" Парад Победы, говорит о безрассудстве главы киевского режима.
- Зеленский не мог никакими указами повлиять на проведение мероприятий, посвященных празднованию 9 Мая, добавил политолог.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Указ Владимира Зеленского, "разрешающий" Парад Победы, говорит о безрассудстве главы киевского режима, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Совершенно непонятно, что он хотел этим показать. Ну. Это свидетельство какого-то безрассудства", — сказал политолог в эфире YouTube-канала.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что Кремлю не нужно ничье дозволение, чтобы провести Парад. Помощник президента Юрий Ушаков назвал указ Зеленского цирком и клоунадой.