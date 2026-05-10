Движение на трассах в Югре ограничили из-за сильного снегопада и метели

Краткий пересказ от РИА ИИ Движение транспорта на участках трасс в Ханты-Мансийском автономном округе временно ограничили из-за сильного снега и метели.

Ограничения коснулись нескольких километров автодорог, включая трассы «Югра», Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийск — Горноправдинск, Сургут — Нижнесортымский и Сургут — Когалым.

Госавтоинспекция Югры призывает водителей по возможности отложить свои поездки.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Движение транспорта на участках трасс в Ханты-Мансийском автономном округе временно ограничили из-за сильного снега и метели, сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

Как рассказывали РИА Новости жители Ханты-Мансийска, город в ночь на воскресенье накрыл снегопад, когда вчера весь день лил дождь. По утверждениям СМИ, десятки автомобилей застряли на трассах в Югре из-за майской непогоды.

« "Ханты-Мансийск: 13-й километр автодороги "Югра", ограничение выезда из города в сторону Нягани. Также 950-й километр автодороги Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск – ограничение движения для автобусов, грузовых автомобилей и легковых на летней резине", – говорится в сообщении МВД.

В пресс-службе добавили, что ограничения коснулись и 27-го километра автодороги Ханты-Мансийск - Горноправдинск, 843-го километра автодороги Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск, 188-го километра трассы "Югра", автодороги Сургут - Нижнесортымский и 125-го и 175-го километров трассы Сургут - Когалым.