В Японии подтвердили командировку чиновников в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ Министерство экономики, торговли и промышленности Японии подтвердило командировку правительственных чиновников в Россию в конце мая.

В Токио опровергли информацию СМИ о планах сотрудничества с Москвой после завершения конфликта на Украине и подчеркнули намерение продолжать санкции в координации со странами G7.

Целью командировки названа защита активов японских компаний, все еще работающих в России.

ТОКИО, 10 мая — РИА Новости. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии подтвердило планы командировки правительственной делегации в Россию в конце мая, однако опровергло информацию СМИ о планах расширения сотрудничества с Москвой.

"Поступают сообщения о том, что правительство направляет в Россию экономическую делегацию в расчете на сотрудничество (После окончания конфликта на Украине — Прим. ред.). Подобных планов не существует", — говорится в сообщении ведомства в соцсети X

В министерстве заявили о намерении Японии и впредь соблюдать антироссийские санкции в координации со странами G7 и высказались против расширения сотрудничества с Россией.

Целью командировки названа "защита активов японских компаний, все еще работающих в стране". При этом в министерстве допустили участие представителей самих компаний в переговорах с российской стороной. Там заверили, что будут и впредь "поддерживать японские компании, уже вышедшие на российский рынок".

О том, что правительство Японии приняло решение направить в конце мая экономическую делегацию в Россию , стало известно 8 мая из многочисленных источников. Ожидается, что в состав участников войдут представители компаний Mitsui & Co. и Mitsui O.S.K. Lines. Предварительные даты визита — 26–27 мая.

Впервые информация об отправке японской бизнес-миссии в Россию появилась 2 апреля, однако уже на следующий день генеральный секретарь правительства Японии опроверг ее, заявив, что она не соответствует действительности.