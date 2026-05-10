В Японии подтвердили командировку чиновников в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство экономики, торговли и промышленности Японии подтвердило командировку правительственных чиновников в Россию в конце мая.
- В Токио опровергли информацию СМИ о планах сотрудничества с Москвой после завершения конфликта на Украине и подчеркнули намерение продолжать санкции в координации со странами G7.
- Целью командировки названа защита активов японских компаний, все еще работающих в России.
ТОКИО, 10 мая — РИА Новости. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии подтвердило планы командировки правительственной делегации в Россию в конце мая, однако опровергло информацию СМИ о планах расширения сотрудничества с Москвой.
Целью командировки названа "защита активов японских компаний, все еще работающих в стране". При этом в министерстве допустили участие представителей самих компаний в переговорах с российской стороной. Там заверили, что будут и впредь "поддерживать японские компании, уже вышедшие на российский рынок".
Впервые информация об отправке японской бизнес-миссии в Россию появилась 2 апреля, однако уже на следующий день генеральный секретарь правительства Японии опроверг ее, заявив, что она не соответствует действительности.
Контакты с Россией возобновились в начале этого месяца. В частности, впервые после блокады Ормузского пролива, важнейшего транспортного узла энергоснабжения, Япония получила поставку сырой нефти российского происхождения.