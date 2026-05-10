Рейтинг@Mail.ru
В Японии подтвердили командировку чиновников в Россию - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:38 10.05.2026 (обновлено: 07:29 10.05.2026)
В Японии подтвердили командировку чиновников в Россию

В Японии подтвердили командировку в РФ, но опровергли расширение сотрудничества

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаг Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство экономики, торговли и промышленности Японии подтвердило командировку правительственных чиновников в Россию в конце мая.
  • В Токио опровергли информацию СМИ о планах сотрудничества с Москвой после завершения конфликта на Украине и подчеркнули намерение продолжать санкции в координации со странами G7.
  • Целью командировки названа защита активов японских компаний, все еще работающих в России.
ТОКИО, 10 мая — РИА Новости. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии подтвердило планы командировки правительственной делегации в Россию в конце мая, однако опровергло информацию СМИ о планах расширения сотрудничества с Москвой.
"Поступают сообщения о том, что правительство направляет в Россию экономическую делегацию в расчете на сотрудничество (После окончания конфликта на Украине — Прим. ред.). Подобных планов не существует", — говорится в сообщении ведомства в соцсети X.
Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
В Японии заявили, что Абэ отказал Обаме в введении санкций против России
5 мая, 17:12
В министерстве заявили о намерении Японии и впредь соблюдать антироссийские санкции в координации со странами G7 и высказались против расширения сотрудничества с Россией.
Целью командировки названа "защита активов японских компаний, все еще работающих в стране". При этом в министерстве допустили участие представителей самих компаний в переговорах с российской стороной. Там заверили, что будут и впредь "поддерживать японские компании, уже вышедшие на российский рынок".
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
"Приползет на коленях". Решение Японии по России вызвало переполох в Сети
8 мая, 20:30
О том, что правительство Японии приняло решение направить в конце мая экономическую делегацию в Россию, стало известно 8 мая из многочисленных источников. Ожидается, что в состав участников войдут представители компаний Mitsui & Co. и Mitsui O.S.K. Lines. Предварительные даты визита — 26–27 мая.
Впервые информация об отправке японской бизнес-миссии в Россию появилась 2 апреля, однако уже на следующий день генеральный секретарь правительства Японии опроверг ее, заявив, что она не соответствует действительности.
Контакты с Россией возобновились в начале этого месяца. В частности, впервые после блокады Ормузского пролива, важнейшего транспортного узла энергоснабжения, Япония получила поставку сырой нефти российского происхождения.
Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
В Японии рассказали, как санкции против России нанесли ущерб стране
5 мая, 16:14
 
В миреРоссияУкраинаЯпонияMitsubishi CorporationG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала