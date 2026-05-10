В Испании началась эвакуация первой группы пассажиров судна с хантавирусом

МАДРИД, 10 мая - РИА Новости. Высадка 14 граждан Испании с судна MV Hondius, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса, началась после прохождения ими эпидемиологической проверки, сообщило министерство здравоохранения Испании.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.
"Началась высадка 14 испанцев с MV Hondius. Все они прошли эпидемиологическую оценку и не имеют симптомов", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X.
По данным минздрава, после высадки испанцев доставят в военный госпиталь Гомес Улья в Мадриде, где они пройдут карантин и будут находиться под медицинским наблюдением.
Ранее министр здравоохранения Испании Моника Гарсия сообщила, что MV Hondius успешно встал на якорь у острова Тенерифе Канарского архипелага. По ее словам, медицинские работники Испании, представители Всемирной организации здравоохранения, Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и нидерландские специалисты начали оценку состояния пассажиров на борту.
Судно направилось к Канарским островам после стоянки у Кабо-Верде, где с него эвакуировали людей с симптомами хантавирусной инфекции. Власти Испании заявляли, что риск для населения в целом остается низким.