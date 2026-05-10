В Испании началась эвакуация первой группы пассажиров судна с хантавирусом

МАДРИД, 10 мая - РИА Новости. Высадка 14 граждан Испании с судна MV Hondius, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса, началась после прохождения ими эпидемиологической проверки, сообщило министерство здравоохранения Испании.