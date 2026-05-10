В Белгородской области при атаке дрона пострадал боец "Орлана"
Специальная военная операция на Украине
 
12:52 10.05.2026
В Белгородской области при атаке дрона пострадал боец "Орлана"

В Белгородской области боец "Орлана" получил ранения из-за детонации дрона ВСУ

  • В Белгородской области при атаке дрона ВСУ ранен боец подразделения «Орлан».
  • Сослуживцы доставили пострадавшего в больницу, где ему оказали необходимую помощь, дальнейшее лечение он продолжит в амбулаторных условиях.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Боец подразделения "Орлан" получил ранения из-за детонации дрона ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Село Новая Таволжанка Шебекинского округа под ударами беспилотников ВСУ. Ранен боец подразделения "Орлан". При сбитии дрона с последующей детонацией мужчина получил минно-взрывную травму и мелкое непроникающее ранение грудной клетки", - написал Гладков в канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что сослуживцы доставили пострадавшего в Шебекинскую ЦРБ, где медики оказали ему всю необходимую помощь. Дальнейшее лечение боец продолжит в амбулаторных условиях.
Гладков также сообщил о повреждениях, нанесенных в результате атак дронов ВСУ.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
