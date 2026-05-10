12:19 10.05.2026 (обновлено: 12:32 10.05.2026)
Войска "Днепра" нанесли поражение ВСУ в ответ на нарушение перемирия

ВСУ потеряли до 15 боевиков в зоне ответственности группировки "Днепр"

  • Подразделения группировки «Днепр» уничтожили до 15 военнослужащих ВСУ в ответ на нарушение перемирия.
  • Уничтожены также десять автомобилей ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Малые Щербаки и Запорожец Запорожской области.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" в ходе отражения атак противника уничтожили до 15 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны России.
По информации МО РФ, ВСУ нарушили режим прекращения огня 16071 раз. Российская армия зеркально реагировала на нарушение перемирия.
"Подразделения группировки войск "Днепр" в ответ на нарушение режима прекращения огня нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Малые Щербаки и Запорожец Запорожской области. Уничтожены до 15 военнослужащих ВСУ и десять автомобилей", - говорится в сообщении.
