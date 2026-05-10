Рейтинг@Mail.ru
"Восток" в ответ на атаки нанес поражение живой силе и технике ВСУ - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 10.05.2026 (обновлено: 12:27 10.05.2026)
"Восток" в ответ на атаки нанес поражение живой силе и технике ВСУ

ВСУ за сутки потеряли до 230 военных в результате ответных ударов "Востока"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения российской группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.
  • В Запорожской области в районах населенных пунктов Розовка и Воздвижевка противник потерял до 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины и десять автомобилей.
  • Боевые действия были ответом на огневые налеты ВСУ во время объявленного перемирия.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" за последние сутки в ответ на огневые налеты ВСУ в Запорожской области во время объявленного перемирия нанесли поражение живой силе противника, он потерял до 230 военнослужащих, сообщает Минобороны России
В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина в дни празднования 81-й годовщины Победы с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях.
"Подразделения группировки войск "Восток" в ответ на огневые налеты противника нанесли поражение живой силе и технике штурмовой бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Розовка и Воздвижевка Запорожской области. Противник потерял до 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины и десять автомобилей", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала