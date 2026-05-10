"Восток" в ответ на атаки нанес поражение живой силе и технике ВСУ

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" за последние сутки в ответ на огневые налеты ВСУ в Запорожской области во время объявленного перемирия нанесли поражение живой силе противника, он потерял до 230 военнослужащих, сообщает Минобороны России
В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина в дни празднования 81-й годовщины Победы с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях.
"Подразделения группировки войск "Восток" в ответ на огневые налеты противника нанесли поражение живой силе и технике штурмовой бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Розовка и Воздвижевка Запорожской области. Противник потерял до 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины и десять автомобилей", - говорится в сообщении.
22 июня 2022, 17:18