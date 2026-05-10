Рейтинг@Mail.ru
Волкова освистали в США после победы на UFC 328 - РИА Новости Спорт, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
06:18 10.05.2026
Волкова освистали в США после победы на UFC 328

Волкова освистали в США после победы над Кортес-Акостой на турнире UFC 328

© UFC EurasiaАлександр Волков
Александр Волков - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© UFC Eurasia
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российского бойца смешанных единоборств Александра Волкова освистали болельщики после победы над доминиканцем Вальдо Кортес-Акостой на турнире UFC в Ньюарке (США).
  • В активе Волкова 40 побед при 11 поражениях в профессиональной карьере.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российского бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Волкова освистали болельщики после победы единогласным решением судей над доминиканцем Вальдо Кортес-Акостой на 328-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Ньюарке (США).
В ходе октагон-интервью победитель третьего по значимости события вечера заявил, что для него было большой честью подраться в День Победы, и призвал руководство промоушена дать ему поединок за титул в тяжелой весовой категории. Сразу после объявления вердикта на арене начался гул, который не прекращался до конца монолога москвича.
Волкову 37 лет, у него в активе 40 побед при 11 поражениях в профессиональной карьере.
Российский боец Байсангур Сусуркаев выходит на бой UFC 328 - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
Россиянин Сусуркаев вышел на бой UFC под "Группу крови"
01:06
 
ЕдиноборстваСпортСмешанные боевые искусства (ММА)UFCВокруг спортаАлександр Волков (боец)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    М. Кецманович
    66
    44
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Челси
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Манчестер Юнайтед
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Брентфорд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Сельта
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вольфсбург
    Бавария
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Ювентус
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Бетис
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала