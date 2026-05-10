Волкова освистали в США после победы на UFC 328

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российского бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Волкова освистали болельщики после победы единогласным решением судей над доминиканцем Вальдо Кортес-Акостой на 328-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Ньюарке (США).
В ходе октагон-интервью победитель третьего по значимости события вечера заявил, что для него было большой честью подраться в День Победы, и призвал руководство промоушена дать ему поединок за титул в тяжелой весовой категории. Сразу после объявления вердикта на арене начался гул, который не прекращался до конца монолога москвича.
Волкову 37 лет, у него в активе 40 побед при 11 поражениях в профессиональной карьере.