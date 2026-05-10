Подразделения "Центра" отразили восемь атак ВСУ во время перемирия

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск «Центр» отразили восемь атак ВСУ в ДНР за сутки.
- Атаки ВСУ были отражены в районах населенных пунктов Торецкое, Торское, Кучеров Яр, Кутузовка, Новый Донбасс, Белицкое, Родинское и Новоалександровка Донецкой Народной Республики.
- Потери украинских вооруженных формирований составили более 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей и два артиллерийских орудия.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" отразили восемь атак ВСУ в ДНР за сутки во время объявленного перемирия, противник потерял более 290 военнослужащих, сообщило Минобороны России.
В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина в дни празднования 81-й годовщины Победы с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях.
"Подразделения группировки войск "Центр" отразили восемь атак подразделений двух механизированных, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Торецкое, Торское, Кучеров Яр, Кутузовка, Новый Донбасс, Белицкое, Родинское и Новоалександровка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей и два артиллерийских орудия", - говорится в сообщении.