Дочь немецкого военного рассказала, как его спасли советские солдаты
09:12 10.05.2026
Дочь немецкого военного рассказала, как его спасли советские солдаты

© РИА Новости / Георгий Зельма
Солдаты во время ВОВ
Солдаты во время ВОВ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкий военнопленный Герберт Рихард Роберт Голлуб после возвращения в Германию в 1949 году сохранил теплые воспоминания о советских военных.
  • По его рассказам, советские солдаты делились едой с истощенными и ослабленными пленными.
  • Дочь военнопленного отметила, что ее отец всегда тепло отзывался о русских и "рассказывал о них только хорошее".
БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Немецкий военнопленный после возвращения в Германию в 1949 году сохранил теплые воспоминания о советских военных как о людях, готовых поделиться последней едой, рассказала РИА Новости дочь бывшего солдата вермахта, жительница ФРГ Марианна Голлуб.
По словам Голлуб, в 1943 году после отступления немецких войск в результате поражения в Сталинградской битве ее отец Герберт Рихард Роберт Голлуб попал в плен. Согласно его рассказам, советские солдаты буквально спасли истощенных, ослабленных голодом и холодом немецких военнопленных от смерти.
«
"Отец рассказывал, что у (советских - ред.) солдат была капустная похлебка. Они просто добавляли туда больше воды и делили ее с пленными", - сообщила собеседница агентства.
Он добавила, что отношение советских военных ее отец запомнил на всю жизнь.
Голлуб отметила, что после возвращения в Германию ее отец всегда тепло отзывался о русских и "рассказывал о них только хорошее".
