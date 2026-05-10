Дочь немецкого военного рассказала, как его спасли советские солдаты

БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Немецкий военнопленный после возвращения в Германию в 1949 году сохранил теплые воспоминания о советских военных как о людях, готовых поделиться последней едой, рассказала РИА Новости дочь бывшего солдата вермахта, жительница ФРГ Марианна Голлуб.

По словам Голлуб, в 1943 году после отступления немецких войск в результате поражения в Сталинградской битве ее отец Герберт Рихард Роберт Голлуб попал в плен. Согласно его рассказам, советские солдаты буквально спасли истощенных, ослабленных голодом и холодом немецких военнопленных от смерти.

« "Отец рассказывал, что у (советских - ред.) солдат была капустная похлебка. Они просто добавляли туда больше воды и делили ее с пленными", - сообщила собеседница агентства.

Он добавила, что отношение советских военных ее отец запомнил на всю жизнь.