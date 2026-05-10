Нечаев: власти ФРГ не запугают русских запретами на празднование Дня Победы

БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Властям Германии не запугать русских через запреты во время праздничных мероприятий на территории ФРГ, приуроченных к Дню Победы, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

Берлине и целом ряде других немецких городов был введен запрет на демонстрацию 8 и 9 мая на советских воинских мемориалах флагов России и символики, связанной с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

"Это (запреты - ред.) ни в коем случае не запугает нас, как и многих наших русских и русскоязычных соотечественников (в Германии — ред.)", - сказал Нечаев , выступая в ходе прошедшей в Берлине дискуссионной площадки по теме "Мир посредством диалога".

Российский посол вновь повторил, что считает введение подобных запретов со стороны немецких властей недружелюбным шагом, но указал на то, что следование им носит вынужденный характер.