Нечаев: власти ФРГ не запугают русских запретами на празднование Дня Победы

БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Властям Германии не запугать русских через запреты во время праздничных мероприятий на территории ФРГ, приуроченных к Дню Победы, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
Российский посол вновь повторил, что считает введение подобных запретов со стороны немецких властей недружелюбным шагом, но указал на то, что следование им носит вынужденный характер.
"То, что это произошло в Германии, меня действительно очень огорчает", - заключил Нечаев.