Нечаев: власти ФРГ не запугают русских запретами на празднование Дня Победы
22:10 10.05.2026
Нечаев: власти ФРГ не запугают русских запретами на празднование Дня Победы

© Фото : МИД РФ — Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нечаев заявил, что власти Германии не запугают русских запретами на празднование Дня Победы.
  • В Берлине и других немецких городах был введен запрет на демонстрацию флагов России и символики, связанной с Днем Победы, на советских воинских мемориалах 8 и 9 мая.
  • Нечаев назвал введение подобных запретов со стороны немецких властей недружелюбным шагом, который его огорчает.
БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Властям Германии не запугать русских через запреты во время праздничных мероприятий на территории ФРГ, приуроченных к Дню Победы, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
В Берлине и целом ряде других немецких городов был введен запрет на демонстрацию 8 и 9 мая на советских воинских мемориалах флагов России и символики, связанной с Днем Победы в Великой Отечественной войне.
"Это (запреты - ред.) ни в коем случае не запугает нас, как и многих наших русских и русскоязычных соотечественников (в Германии — ред.)", - сказал Нечаев, выступая в ходе прошедшей в Берлине дискуссионной площадки по теме "Мир посредством диалога".
Российский посол вновь повторил, что считает введение подобных запретов со стороны немецких властей недружелюбным шагом, но указал на то, что следование им носит вынужденный характер.
"То, что это произошло в Германии, меня действительно очень огорчает", - заключил Нечаев.
ГерманияРоссияБерлин (город)Сергей Нечаев (дипломат)День Победы — 2026Политика
 
 
