В США заявили о контроле ситуации со вспышкой хантавируса

ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Американские власти контролируют ситуацию со вспышкой хантавируса, заявил временный глава центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Джей Баттачарья.

Ранее медцентр Университета Небраски сообщил, что американские граждане, находившиеся на борту круизного лайнера MV Hondius, где ранее выявили вспышку хантавируса, пройдут карантин под наблюдением изоляционно-карантинного отделения на территории университетского кампуса.