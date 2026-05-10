19:30 10.05.2026
В США заявили о контроле ситуации со вспышкой хантавируса

Глава CDC Баттачарья: власти США контролируют ситуацию со вспышкой хантавируса

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские власти контролируют ситуацию со вспышкой хантавируса, заявил временный глава центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Джей Баттачарья.
  • CDC поддерживает контакты с ВОЗ и другими структурами здравоохранения, в том числе в Испании.
ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Американские власти контролируют ситуацию со вспышкой хантавируса, заявил временный глава центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Джей Баттачарья.
"Могу вас заверить, что CDC полностью контролирует ситуацию с этой вспышкой", - сказал он каналу CNN.
Баттачарья также отметил, что CDC поддерживает контакты с ВОЗ и другими структурами здравоохранения, в том числе в Испании.
Ранее медцентр Университета Небраски сообщил, что американские граждане, находившиеся на борту круизного лайнера MV Hondius, где ранее выявили вспышку хантавируса, пройдут карантин под наблюдением изоляционно-карантинного отделения на территории университетского кампуса.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались. В воскресенье судно MV Hondius прибыло к берегам острова Тенерифе Канарского архипелага.
