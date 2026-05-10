Ветеран из Молдавии принял участие в марше "Бессмертный полк"
21:00 10.05.2026
Ветеран из Молдавии принял участие в марше "Бессмертный полк"

© Фото : Солдат Победы (Петрович)/Telegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ветеран Великой Отечественной войны Василий Литвинов принял участие в марше "Бессмертный полк" в Кишиневе.
  • Он прошел пешком двухчасовой марш-бросок во главе колонны.
  • Ветеран, которому в декабре исполнилось 100 лет, прошел от центральной площади Кишинева до Мемориала "Вечность".
КИШИНЕВ, 10 мая - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Василий Литвинов принял участие марше "Бессмертный полк" в Кишиневе в честь Дня Победы, сообщил глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
В столице Молдавии в День Победы прошел марш "Бессмертный полк".
"Ветераном Великой Отечественной войны, преодолевшим пешком двухчасовой марш-бросок во главе колонны "Бессмертного полка", стал наш полковник Василий Семенович Литвинов - гордость не только молдавского, а всего советского народа, временно разделенного сегодня границами", - написал Петрович в Telegram-канале.
По его словам, ветеран, которому в декабре исполнилось 100 лет, прошел пешком от центральной площади Кишинева до Мемориала "Вечность".
