Власов занимает 45-е место на "Джиро д'Италия" после третьего этапа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский велогонщик Александр Власов занимает 45-е место после трех этапов многодневки «Джиро д'Италия».
- Уругвайский велогонщик Гильермо Томас Сильва из XDS Astana Team лидирует в генеральной классификации.
- Власов уступает лидеру 1 минуту 11 секунд.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российский велогонщик команды Bora-Hansgrohe Александр Власов занимает 45-е место после трех этапов многодневки "Джиро д'Италия".
Третий этап протяженностью 175 км, ставший последним в болгарской части программы многодневки, прошел по маршруту Пловдив - София. Победу одержал француз Поль Манье из Soudal Quick-Step (4 часа 9 минут 42 секунды). Вторым стал итальянец Джонатан Милан из команды Lidl-Trek, тройку замкнул нидерландец Дилан Груневеген из Unibet Rose Rockets.
В генеральной классификации продолжает лидировать уругвайский велогонщик XDS Astana Team Гильермо Томас Сильва (13 часов 10 минут 5 секунд), вторым идет немец Флориан Шторк из Tudor Pro Cycling Team (отставание - 4 секунды), третьим - колумбиец Эган Берналь из Netcompany-Ineos (+0,4). Власов уступает лидеру 1 минут 11 секунд.
В понедельник у участников "Джиро" день отдыха. Гонка возобновиться на территории Италии во вторник.