Рейтинг@Mail.ru
"Ей бы заткнуться". Слова фон дер Ляйен на 9 Мая удивили пользователей Сети - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 10.05.2026 (обновлено: 15:27 10.05.2026)

"Ей бы заткнуться". Слова фон дер Ляйен на 9 Мая удивили пользователей Сети

© AP Photo / Omar HavanaГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© AP Photo / Omar Havana
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с поздравлением с Днем Европы 9 мая без упоминания роли СССР в победе над фашизмом.
  • Пользователи выразили недовольство и призвали фон дер Ляйен проявить уважение к истинным освободителям.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая 9 мая выступила с поздравлением с Днем Европы без упоминания роли СССР в победе над фашизмом.
"Россия играет огромную роль в победе над фашизмом, поэтому отдайте должное стране и народу, которые освободили нас", — написал пользователь.
Таблички в Берлине, запрещающие демонстрацию советской символики - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
В Берлине 9 мая задержали 43 человека
Вчера, 07:13
"Кто-нибудь, проведите этой дьяволице урок истории. Ей бы просто заткнуться", — отметил другой.
"Сегодня День Победы! День, когда нацистская Германия капитулировала перед Советским Союзом! Проявите хоть немного вежливости и уважения к истинным освободителям!" — поделился мнением третий.
"Вы можете праздновать приближение четвертого рейха, только не ждите, что я тоже буду это делать", — высказался четвертый.
Ветер сорвал украинский и эстонский флаги со стен Нарвы - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
Эстонцы опозорились с флагами, вывешенными напротив границы России к 9 Мая
Вчера, 06:23
"Мы стали теми, кем, как нам всегда говорили, были нацисты. Уходите в отставку. Сдайтесь властям в Гааге", — заключили читатели.
Урсула фон дер Ляйен 9 мая выступила с поздравлением с Днем Европы, в котором не упоминается роль СССР в установлении мира на Европейском континенте после победы над нацизмом.
По данным Минобороны, Советский Союз потерял в Великой Отечественной войне (1941-1945) 26,6 миллиона человек. В это число входят убитые в бою и умершие от ран и болезней военнослужащие и партизаны, умершие от голода, погибшие во время бомбежек, артиллерийских обстрелов и карательных акций мирные граждане, расстрелянные и замученные в концентрационных лагерях военнопленные, подпольщики, а также рабочие, крестьяне и служащие, угнанные на каторжные работы.
Депутат городской думы Елгавы Андрей Пагор во время возложения цветов в памятном комплексе Саласпилс. 9 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
Все братские захоронения в Латвии усыпали цветами 9 мая, заявил депутат
Вчера, 01:08
 
День Победы — 2026В миреСССРЕвропаГерманияУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала