Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с поздравлением с Днем Европы 9 мая без упоминания роли СССР в победе над фашизмом.

Пользователи выразили недовольство и призвали фон дер Ляйен проявить уважение к истинным освободителям.

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Пользователи Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая 9 мая выступила с поздравлением с Днем Европы без упоминания роли СССР в победе над фашизмом.

"Россия играет огромную роль в победе над фашизмом, поэтому отдайте должное стране и народу, которые освободили нас", — написал пользователь.

"Кто-нибудь, проведите этой дьяволице урок истории. Ей бы просто заткнуться", — отметил другой.

"Сегодня День Победы! День, когда нацистская Германия капитулировала перед Советским Союзом! Проявите хоть немного вежливости и уважения к истинным освободителям!" — поделился мнением третий.

"Вы можете праздновать приближение четвертого рейха, только не ждите, что я тоже буду это делать", — высказался четвертый.

"Мы стали теми, кем, как нам всегда говорили, были нацисты. Уходите в отставку. Сдайтесь властям в Гааге", — заключили читатели.

Урсула фон дер Ляйен 9 мая выступила с поздравлением с Днем Европы, в котором не упоминается роль СССР в установлении мира на Европейском континенте после победы над нацизмом.