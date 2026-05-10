Ван досрочно победил Таиру и впервые защитил чемпионский пояс UFC

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Джошуа Ван досрочно победил Тацуро Таиру в турнире UFC 328.
- Джошуа Ван успешно провел первую защиту титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем дивизионе.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Представляющий США боец смешанных единоборств (ММА) мьянманского происхождения Джошуа Ван успешно провел первую защиту пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем дивизионе против японца Тацуро Таиры.
Соглавное событие турнира UFC 328, который принимает Ньюарк (США), закончился победой Вана техническим нокаутом в пятом раунде.
В активе Вана теперь 21 победа при двух поражениях, он одержал седьмую победу кряду. У Таиры на счету 18 побед и два поражения в профессиональной карьере.