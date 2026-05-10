Участники "Бессмертного полка" в Гамбурге возмутились запретом на символику

ГАМБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Участники шествия "Бессмертный полк" в Гамбурге выразили возмущение действиями местных властей, которые наложили запрет на советскую символику и георгиевские ленты, однако признались, что вынуждены с этим мириться ради самой возможности выйти с портретами предков, чтобы почтить их память, передает корреспондент РИА Новости.

"Бессмертный полк" в Гамбурге прошел в этом году в десятый раз и стал юбилейным. Акция проходила в сопровождении наряда полиции и при строгих ограничениях. К демонстрации были запрещены флаги России Белоруссии , георгиевские ленты и все виды военной формы и символики.

"Это не просто административный запрет во избежание, как они (местные власти - ред.) говорят, провокаций, лично я вижу в этом попытку принизить роль Советского Союза в победе над фашизмом. Ведь если запрещают связанные с победой символы СССР , то через это как бы пытаются отменить и саму победу, слово ее и не было", - отметила в беседе с РИА Новости одна из участниц акции.

Еще одна женщина, пришедшая на шествие, призналась: ей больно видеть, как символы Победы оказываются вне закона, но важнее, по ее словам, сохранить саму традицию памяти, пока это еще физически возможно.

"Хотя, кто знает, может быть, скоро нам вообще здесь (в Германии - ред.) собираться запретят, я уже ничего не исключаю. Мы видим, как с каждым годом кольцо сжимается", - сказала она.