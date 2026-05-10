04:07 10.05.2026 (обновлено: 09:04 10.05.2026)
Умерла Бетти Бродерик, чью историю убийства бывшего мужа экранизировали

NBC: убийца бывшего мужа Бетти Бродерик умерла в возрасте 78 лет

  • Американка Бетти Бродерик, осужденная за убийство бывшего мужа и его новой супруги, скончалась в возрасте 78 лет.
  • История Бетти Бродерик легла в основу нескольких фильмов и сериалов.
ВАШИНГТОН, 10 мая – РИА Новости. Американка Бетти Бродерик, о которой снято несколько фильмов и сериалов из-за убийства бывшего мужа и его новой супруги прямо в их постели, скончалась в возрасте 78 лет, сообщает телеканал NBC.
Департамент исполнения наказаний и реабилитации заключенных штата Калифорния сообщил NBC News, что Бродерик была перевезена из тюрьмы, где она отбывала наказание, в медицинское учреждение 18 апреля. Она скончалась в следующую пятницу, 24 апреля, в возрасте 78 лет.
"В медицинском учреждении предварительно заключили, что смерть наступила по естественным причинам. Официальную экспертизу проведет коронер округа Сан-Бернардино", – передает телеканал.
Бетти вышла замуж за Дэниела Бродерика в 1969 году. В 1985 году он подал на развод из-за романа с Линдой Колкеной, после чего началась четырехлетняя борьба за опеку над детьми. Дэниел выиграл опеку, а Бетти получила право на свидания. В 1989 году она пробралась в спальню бывшего мужа и застрелила пару из пятизарядного револьвера, когда они лежали в постели. В 1991 году Бетти признали виновной в убийстве второй степени и приговорили к двум последовательным срокам от 15 лет до пожизненного заключения, а также к двум годам за незаконное использование огнестрельного оружия.
История Бетти Бродерик легла в основу нескольких экранизаций. В 1992 году вышли два фильма: "Обиженная женщина" и "Ее последняя ярость". В 2020 году вышел второй сезон сериала-антологии "Грязный Джон", посвященный ее делу. Также эпизод о ней снят в документальном сериале "Преступление в объективе".
 
