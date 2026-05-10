"Все было не так". Находка из Турции может переписать историю цивилизации

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Сергей Проскурин. Турецкий Гебекли-Тепе не перестает удивлять. Результаты последней экспедиции доказывают, что выводы ученых о назначении легендарного археологического комплекса в корне не верны. Что нашли в самом древнем сооружении на планете — в материале РИА Новости.

Копнули поглубже

Гебекли-Тепе заслуженно называют великим водоразделом: его открытие не только изменило подходы в археологии, но и полностью перевернуло представления о развитии человечества.

Раскопки на юго-востоке Турции продолжаются уже более 30 лет. И каждый год специалисты поражаются, как много секретов еще таит это место. Один из них раскрыли совсем недавно.

В минувшем сезоне команда исследовательского проекта "Таш Тепелер" расширила зону поисков и сосредоточилась на соседних с Гебекли-Тепе курганах, которых в окрестностях насчитывается несколько десятков. До недавнего времени ими почти не интересовались.

А здесь скрывался настоящий джекпот. Постройки на новом участке в корне отличались от тех, что уже известны. Различные ремесленные мастерские — мельницы, скотобойни, целые жилые районы с прямыми улицами и многоуровневыми домами. Среди руин нашли кремниевые орудия (серпы и точила), а также останки животных и растений.

Наибольший интерес вызвал Карахан-Тепе — самый крупный из курганов.

"Зооархеологический и ботанический анализ показывает, что местные жители в значительной степени полагались на мясо (преимущественно газели) как на основной источник белка. А остатки растений свидетельствуют о преобладании в рационе бобовых и злаков", — сообщил один из руководителей проекта Нечми Карул.

По его словам, характер построек и широкий спектр сельскохозяйственных культур не оставляют сомнений в том, что люди проживали в окрестностях Гебекли-Тепе постоянно, а не время от времени.

Значит, бытовавшие до сих пор представления об этом загадочном месте не соответствуют действительности.

В кратчайшие сроки

Гебекли-Тепе открыли в середине 1960-х. Первая экспедиция решила, что это средневековый византийский храм.

Но с началом полноценных раскопок в 1994-м стало ясно: сооружение гораздо древнее, возрастом десять-двенадцать тысяч лет.

То есть каменный век. Как люди неолита, не знавшие ни плуга, ни гончарного круга, сумели построить подобное? Комплекс представлял собой систему концентрических колец диаметром до 20 метров. По их краям возвышались массивные Т-образные колонны высотой до пяти с половиной метров.

Артефакты из Гебекли-Тепе, одной из древнейших стоянок людей каменного века

Археологи отметили невероятную симметрию планировки. Например, если мысленно соединить центральные точки трех самых больших кругов, получится равносторонний треугольник. А стены выстроены так, что линия, проведенная по их вершинам к земле, образует угол ровно в 45 градусов.

В первые годы раскопок исследователи были уверены, что над созданием подобной математически выверенной архитектурной конструкции трудилось не одно поколение в течение как минимум двух тысяч лет.

Однако позже выдвинули другую версию: Гебекли-Тепе возник за какие-нибудь пару десятков лет. Этой точки зрения, в частности, придерживается британский археолог Грэм Хэнкок, известный научному сообществу своими экстравагантными взглядами на историю.

Гебекли-Тепе

Так, в одном из интервью он подверг жесткой критике классическую модель развития цивилизации — от пещерных жителей до современного индустриализма. По его мнению, процесс был далеко не так линеен. Напротив — скачкообразен.

И Гебекли-Тепе — яркое тому подтверждение. По мнению исследователя, до того, как юго-восток современной Турции заселили люди неолита, здесь процветала некая более древняя и высокоразвитая культура.

Это еще не конец

Иронично, но с каждым годом критиковавшие Хэнкока коллеги все больше убеждаются в истинности его теории.

Как отметил профессор Университета Харран Мехмет Онал, обнаруженные в минувший сезон близ Гебекли-Тепе жилые постройки датируются приблизительно XI веком до нашей эры. Следовательно, возводились они в то же время, что и сам комплекс.

Но что случилось с той загадочной "высокоразвитой культурой", построившей все это? На сегодняшний день известно: около десяти тысяч лет назад Гебекли-Тепе опустел почти в одночасье. А спустя пару тысячелетий его засыпали землей.

Экспонат археологического музея города Шанлыурфа (Турция)

В 2017-м археологи из Эдинбургского университета откопали в руинах любопытный артефакт — "камень грифона". На массивной плите изображены обезглавленное тело, скорпион и орел.

"Методом компьютерного наложения мы выяснили, что расположение рисунков совпадает с картой звездного неба", — говорилось в статье, опубликованной по результатам исследования.

Более того, небосвод был запечатлен в момент страшной катастрофы. Произошла она, считают специалисты, примерно в 10 950 году до нашей эры. Падение метеорита (а может, и нескольких) привело к глобальному похолоданию на последующие две тысячи лет.

Гебекли-Тепе, Юго-Восточная Турция

Год назад израильские ученые дополнили картину новыми данными. Неподалеку от главного алтаря Гебекли-Тепе они раскопали каменный столб с изображениями различных животных. Предположили, что это календарь фаз Луны и дней летнего солнцестояния. Примечательно, что одна пара зверей была под дождем.

Продолжалось бедствие, как показали расчеты, весь период, пока Луна находилась в созвездии Водолея и Рыб: 27 дней. Подобная катастрофа, уверены исследователи, вполне могла вызвать Малый ледниковый период и стать причиной глобальных изменений в образе жизни местного населения.