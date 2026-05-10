В АТОР рассказали, куда россияне поедут летом

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Этим летом российские туристы отдадут предпочтение отдыху в Турции, Египте и странах СНГ, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
По его словам, стоимость десятидневного тура по этим направлениям может составлять 50-70 тысяч рублей на человека.
Мурадян подчеркнул, что даже возвращение поездок на Ближний Восток не окажет существенного влияния на летний спрос из-за низкого сезона в связи с жаркой погодой в регионе.