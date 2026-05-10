Спасатели эвакуируют двух туристов с Эльбруса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спасатели эвакуируют двух туристов с горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии, находящихся на высоте 5100 метров.
- В составе спасательной группы 10 человек и три единицы техники, работу спасателей осложняют метель и отрицательная температура.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Спасатели эвакуируют двух туристов с горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии, находящихся на высоте 5100 метров, откуда они не могут самостоятельно спуститься, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Отмечается, что в составе спасательной группы 10 человек и три единицы техники.
В пресс-службе МЧС добавили, что туристы не регистрировали маршрут, а работу спасателей осложняют метель и отрицательная температура.
На Бали двое россиян застряли на скале
23 апреля, 20:31