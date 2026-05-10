Рейтинг@Mail.ru
"Вопрос Донбасса": на Украине узнали, что Трамп может сделать с Зеленским - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:14 10.05.2026 (обновлено: 22:09 10.05.2026)
"Вопрос Донбасса": на Украине узнали, что Трамп может сделать с Зеленским

На Украине заявили, что Трамп может продавить Зеленского в вопросе Донбасса

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинское издание "Страна.ua" считает, что Дональд Трамп может принудить Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки по Донбассу.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Вероятность того, что американский лидер Дональд Трамп принудит Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки по Донбассу, остается высокой, считает украинское издание "Страна.ua".
"После того как (секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустема. — Прим. ред.) Умерова вызвали в США и, видимо, предметно с ним поговорили, Зеленский перечить Трампу не осмелился и поддержал перемирие. Это показывает, во-первых, что диалог Трампа и Путина <…> продолжается и вполне результативен. <…> А во-вторых, это показатель сохраняющегося влияния Трампа на Киев", — говорится в публикации.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
"Ей бы заткнуться". Слова фон дер Ляйен на 9 Мая удивили пользователей Сети
Вчера, 15:19
Как отмечает "Страна.ua", остается вероятность, что "такой же маневр по давлению американцы со временем могут совершить и по вопросу Донбасса".
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва согласилась на инициативу Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
"Дело идет к завершению": Путин все сказал
Вчера, 11:59
По словам Ушакова, Киев при поддержке Европы отказывается пойти на разумный шаг по выводу своих войск с территории Донбасса, однако осознает необходимость такого решения и то, что рано или поздно они это все равно сделают. Ушаков подчеркнул, что украинское урегулирование будет стоять на месте даже при проведении десятков раундов переговоров без вывода ВСУ из Донбасса.
Глава Белого дома неоднократно жаловался на нежелание Зеленского идти на компромиссы ради урегулирования конфликта. Как подчеркнул американский лидер, с главой киевского режима "гораздо сложнее заключить сделку", чем с Владимиром Путиным.
Флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
В Эстонии Украину призвали держать свои беспилотники подальше от страны
Вчера, 10:39
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассУкраинаКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийЮрий УшаковВооруженные силы УкраиныРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала