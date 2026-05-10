"Вопрос Донбасса": на Украине узнали, что Трамп может сделать с Зеленским

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Вероятность того, что американский лидер Дональд Трамп принудит Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки по Донбассу, остается высокой, считает украинское издание "Страна.ua".

"После того как (секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустема. — Прим. ред.) Умерова вызвали в США и, видимо, предметно с ним поговорили, Зеленский перечить Трампу не осмелился и поддержал перемирие. Это показывает, во-первых, что диалог Трампа и Путина <…> продолжается и вполне результативен. <…> А во-вторых, это показатель сохраняющегося влияния Трампа на Киев", — говорится в публикации.

Как отмечает "Страна.ua", остается вероятность, что "такой же маневр по давлению американцы со временем могут совершить и по вопросу Донбасса".

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва согласилась на инициативу Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".

По словам Ушакова, Киев при поддержке Европы отказывается пойти на разумный шаг по выводу своих войск с территории Донбасса , однако осознает необходимость такого решения и то, что рано или поздно они это все равно сделают. Ушаков подчеркнул, что украинское урегулирование будет стоять на месте даже при проведении десятков раундов переговоров без вывода ВСУ из Донбасса.