Иранская теннисистка снялась с финала турнира из-за соперницы из Израиля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иранская теннисистка Хана Шабанпур отказалась выходить на финальный матч парного юниорского турнира в Турции.
- Причиной отказа стало присутствие в числе соперниц представительницы Израиля.
- Парой соперниц иранской теннисистки были Маргарита Актуганова из Израиля и россиянка Ева Султанова.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Иранская теннисистка Хана Шабанпур отказалась выходить на финальный матч парного юниорского турнира в Турции из-за соперницы из Израиля.
В воскресном финале турнира в Стамбуле Шабанпур, выступавшая в паре с турчанкой Самие Идиль Озкерестеджи, должна была сыграть против Маргариты Актугановой из Израиля и россиянки Евы Султановой. На официальном сайте Международной федерации тенниса (ITF) указано, что ирано-турецкая пара снялась с игры.
"Прямо в тот момент, когда твои усилия должны были принести плоды и все ждали твоего нового триумфа, ты своим смелым выбором показала, что иногда быть героем, значит, стоять за свою Родину и свой народ! Слава дорогой Хане Шабанпур, которая в знак протеста отказалась от встречи с представительницей режима Израиля", - сообщается на странице генерального консульства Ирана в Казани в соцсети X.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.