Тчуамени вошел в стартовый состав "Реала" на матч с "Барселоной"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Орельен Тчуамени вошел в стартовый состав мадридского "Реала" на матч против "Барселоны".
- Уругвайский полузащитник Федерико Вальверде не вошел в состав "Реала" из-за черепно-мозговой травмы, полученной в результате конфликта с Тчуамени.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Орельен Тчуамени вошел в стартовый состав мадридского "Реала" на "Эль-Класико" против "Барселоны", которое состоится в рамках 35-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча состоится на каталонском стадионе "Камп Ноу" в воскресенье и начнется в 22:00 мск. В списке отсутствует уругвайский полузащитник Федерико Вальверде, который получил черепно-мозговую травму в результате конфликта с Тчуамени. В четверг "Реал" объявил об открытии дисциплинарного разбирательства в отношении игроков, а на следующий день оштрафовал каждого из спортсменов на 500 тысяч евро. Французский нападающий "Реала" Килиан Мбаппе не вошел в заявку на матч.
Ерохин хочет новый контракт с "Зенитом"
Вчера, 18:45
У "Реала" с первых минут сыграют Тибо Куртуа (вратарь), Трент Александер-Арнольд, Антонио Рюдигер, Дин Хёйсен, Фран Гарсия, Эдуарду Камавинга, Орельен Тчуамени, Джуд Беллингем, Браим Диас, Гонсало Гарсия и Винисиус Жуниор.
В стартовый состав "Барселоны" вошли Жоан Гарсия (вратарь), Жуан Канселу, Пау Кубарси, Эрик Гарсия, Жерар Мартин, Гави, Фермин Лопес, Педри, Дани Ольмо, Ферран Торрес и Маркус Рэшфорд.
"Барселона" (88 очков) лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, "Реал" (77 очков) идет следом. По итогам этого матча каталонцы могут досрочно гарантировать себе чемпионский титул. "Барселоне" достаточно не проиграть, чтобы стать недосягаемой для мадридцев.