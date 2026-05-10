Талалаев уверен, что "Балтика" не вылетит на следующий год - РИА Новости Спорт, 10.05.2026
23:08 10.05.2026
Талалаев уверен, что "Балтика" не вылетит из РПЛ в следующем сезоне

© РИА Новости / Александр Подгорчук
Андрей Талалаев
Андрей Талалаев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев выразил уверенность, что команда не вылетит из Российской премьер-лиги в следующем сезоне.
  • Талалаев подчеркнул позитивное движение и рост "Балтики" как структуры, несмотря на недобор очков в текущем сезоне.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер калининградского футбольного клуба "Балтика" Андрей Талалаев выразил уверенность в том, что в следующем сезоне команда не вылетит из Российской премьер-лиги (РПЛ).
В воскресенье московский "Локомотив" обыграл "Балтику" в матче 29-го тура РПЛ. Калининградская команда, которая в прошлом сезоне выступала в Первой лиге, потеряла шансы завоевать бронзовые медали чемпионата.
"Уверен, мы не вылетим на следующий год. Даже если поменяются игроки, даже если тренерский штаб поменяется. Уверен, что "Балтика" будет продолжать двигаться вперед как структура. Мы растем вместе, у нас есть позитивное движение во всех направлениях. Стыдно не за футбол, стыдно за результат. Остается игра с "Динамо", и надо выплюнуть туда все, что есть", - сказал Талалаев.
"Понимаем, что не доиграли до конца. Хотелось бы немного иначе заканчивать. Во всяком случае, мне точно, руководителям клуба тоже. Сегодня мы близки к максимуму, который у нас был. То же самое по сезону. Пока нас полностью не раскусили, мы играли... Понятно, что мы недобираем очков. Но при этом то качество, которое эти игроки показывают... Может, я их переоцениваю, но для меня они самые лучшие", - добавил он.
ФутболАндрей ТалалаевБалтикаЛокомотив (Москва)Динамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Спорт
 
