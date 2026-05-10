Талалаев уверен, что "Балтика" не вылетит на следующий год

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер калининградского футбольного клуба "Балтика" Андрей Талалаев выразил уверенность в том, что в следующем сезоне команда не вылетит из Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Уверен, мы не вылетим на следующий год. Даже если поменяются игроки, даже если тренерский штаб поменяется. Уверен, что "Балтика" будет продолжать двигаться вперед как структура. Мы растем вместе, у нас есть позитивное движение во всех направлениях. Стыдно не за футбол, стыдно за результат. Остается игра с "Динамо", и надо выплюнуть туда все, что есть", - сказал Талалаев.
"Понимаем, что не доиграли до конца. Хотелось бы немного иначе заканчивать. Во всяком случае, мне точно, руководителям клуба тоже. Сегодня мы близки к максимуму, который у нас был. То же самое по сезону. Пока нас полностью не раскусили, мы играли... Понятно, что мы недобираем очков. Но при этом то качество, которое эти игроки показывают... Может, я их переоцениваю, но для меня они самые лучшие", - добавил он.