Грузовое судно подверглось атаке в территориальных водах Катара

ДОХА, 10 мая - РИА Новости. Новости. Грузовое судно подверглось атаке беспилотника на пути из ОАЭ в катарский порт Месаид, сообщило министерство обороны Катара в социальной сети Х.
"Сегодня утром в территориальных водах страны к северо-востоку от порта Месаид грузовое судно, следовавшее из Абу-Даби, было атаковано беспилотником", - отметило ведомство.
По его данным, в результате на судне возник небольшой пожар, никто не пострадал. После тушения пожара судно продолжило свой путь в порт Месаид.
