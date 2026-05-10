Грузовое судно подверглось атаке в территориальных водах Катара

12:57 10.05.2026 (обновлено: 13:00 10.05.2026)
Грузовое судно из Абу-Даби подверглось атаке в территориальных водах Катара

© AP Photo / Asghar Besharati
Судно. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Грузовое судно подверглось атаке беспилотника в территориальных водах Катара.
  • Судно, следовавшее из Абу-Даби, было атаковано к северо-востоку от порта Месаид, возник небольшой пожар, никто не пострадал.
ДОХА, 10 мая - РИА Новости. Новости. Грузовое судно подверглось атаке беспилотника на пути из ОАЭ в катарский порт Месаид, сообщило министерство обороны Катара в социальной сети Х.
"Сегодня утром в территориальных водах страны к северо-востоку от порта Месаид грузовое судно, следовавшее из Абу-Даби, было атаковано беспилотником", - отметило ведомство.
По его данным, в результате на судне возник небольшой пожар, никто не пострадал. После тушения пожара судно продолжило свой путь в порт Месаид.
